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İlki bu akşam sona erecek panayırın ikincisi 29 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Etkinliğe, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve vatandaşlar katıldı.

Protokol üyeleri, daha sonra dereceye giren yarışmacılara altın ödüllerini takdim etti.

Yarış sonunda yaklaşık 20 dakikada 1,2 kilogram kaz eti tüketen Ayhan Bayar birinci oldu. Yarışmayı Erdoğan Civan ikinci, Recep Çiçek ise üçüncü tamamladı.

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9 yarışmacı, Esentepe Aşçılık Lisesi öğretmenleri tarafından hazırlanan kaz etlerini en kısa sürede tüketmeye çalıştı.

Gerede Belediyesince geleneksel olarak kutlanan panayırda bu yıl ilk defa kaz eti yeme yarışması organize edildi.

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