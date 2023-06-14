Izmir

Kulübün kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Göztepeli yöneticiler ve amatör sporcular, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türkiye'de profesyonel liglerin başladığı 1959'dan itibaren 19 sene aralıksız İzmir'i Süper Lig'de temsil eden Göztepe, teknik direktör Adnan Süvari döneminde önemli başarılara imza attı.

Türk futboluna "Buldozer" Fevzi Zemzem, kaptanlar "İngiliz" Nevzat Güzelırmak, "Kestane" Gürsel Aksel, "Çarli" Çağlayan Derebaşı, "Panter" kaleci Ali Artuner gibi isimleri kazandıran sarı-kırmızılı ekip, 1968-1969 sezonunda Türkiye'yi temsil ettiği Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi. İzmir temsilcisi, Avrupa kupalarında bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı olmuştu.

Futbolda yoluna Spor Toto 1. Lig'de devam eden Göztepe, birçok amatör branşta da faaliyetlerini sürdürüyor.

Göztepe'nin kuruluşu

1925 yılında Altay'ın Aydın'da katıldığı spor müsabakasında yönetimde bulunan Ferit Bey'e söz hakkı verilmemesi sonucu, dönüş yolunda trende çıkan anlaşmazlıkların ardından Altay'da futbol oynayan Nebil ile Vedat kardeşler, Muzaffer Koral, Ferit Simsaroğlu, Necati Bey ve Nusret Bey, bir spor kulübü kurmaya karar verir.

14 Haziran 1925 tarihinde, vapur iskelesi yanındaki Mez Gazinosu'nda toplanan Göztepe semtinin ileri gelenleri ve gençler, Göztepe Futbol Takımı'nı kurdu. Yapılan ilk kongrede, Göztepe Fahri Başkanlığı'na o dönemin Valisi Kazım Dirik seçildi.

AA