14 Haziran 1925 yılında kurulan Türk sporunun köklü kulüplerinden Göztepe Spor Kulübü'nün 98'inci kuruluş yıl dönümü çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı.

Spor Toto 1. ligde 2022-2023 sezonunu 60 puan alarak 7'nci sırada tamamlayan Göztepe, kuruluşunun 98'inci yılında İzmir'de taraftarıyla bütünleşti.

1949-1950 sezonunda Türkiye Şampiyonu olan İzmir'in güzide kulübü Göztepe'nin tarihte kazandığı kupalar ise şöyle:

Türkiye Kupası

1968-1969 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonluğu (Göztepe 1-0 Galatasaray, Galatasaray 1-1 Göztepe)

1969-1970 Sezonu Türkiye Kupası Şampiyonluğu (Eskişehirspor 2-1 Göztepe, Göztepe 3-1 Eskişehirspor)

Cumhurbaşkanlığı Kupası

1969-1970 sezonunda Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğunu final maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek kazandı.

Federasyon Kupası

1962-1963 yılında ise Federasyon Kupası Şampiyonu olarak kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Foto: AA