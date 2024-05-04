Karşılaşmaya iki takım da hücumda isabetsiz atışlarla başlarken, ilk 5 dakika Fenerbahçe Beko'nun 6-4 üstünlüğüyle geçildi. Hayes-Davis ve Wilbekin'in 7. dakikadaki üçlükleriyle skoru 12-4'e getiren sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 15-11 önde tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyoduna Wilbekin ve Guduric'in dış atışlarıyla başlayan Fenerbahçe Beko, 12. dakikada 21-13 üstünlük yakaladı. Ekobo önderliğinde ürettiği sayılarla toparlanan konuk ekip, 18. dakikada skoru eşitledi: 30-30. Soyunma odasına, sarı-lacivertlilerin 33-30 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıya her iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetlerle girdi. Ekipler, sert savunma nedeniyle boyalı alana girmekte zorlanırken, Fenerbahçe Beko, 25. dakikayı 42-40 önde geçti. Ouattara'nın 26. dakikadaki üçlüğüyle öne geçen (42-43) Monaco, final periyoduna 48-47 önde girdi.

Son çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Beko, 34. dakikada Biberovic'in üçlüğüyle öne geçti: 52-49. Mola dönüşünde savunma sertliğini artıran konuk ekip, 5-0'lık seri yakaladı. Son 1 dakikaya Monaco, 58-57 önde girerken, bitime 57 saniye kala James'in üçlüğüyle farkı 4 sayıya çıktı (57-61) ve Fenerbahçe Beko molaya gitti. Maçın bitimine 22 saniye kala Guduric ile üç sayılık basket bulan sarı-lacivertliler, farkı yeniden 1 sayıya indirdi: 62-63. Monaco son hücumda top kaybı yaparken, sarı-lacivertliler 18 saniye kala hücum ve öne geçme fırsatı yakaladı. Ancak bu fırsatı değerlendiremeyen sarı-lacivertliler, son saniyede potasında bir basket daha gördü ve müsabakayı 65-62 kaybetti.

Play-off etabının beşinci ve son maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü Monaco'nun ev sahipliğinde oynanacak.

Fenerbahçe Beko-Monaco maçının ardından salonda gerginlik yaşandı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi play-off çeyrek finalde Fransa'nın Monaco ekibine 65-62 yenildiği maçın ardından salonda gerginlik yaşandı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakanın son bölümlerinde saha kenarındaki taraftarlar ile Monacolu bazı oyuncular arasında sözlü atışma oldu.

Bu atışmalar, çekişmeli geçen maçın son bölümünde büyüdü. Konuk ekipte Alpha Diallo, maçın bitiş düdüğüyle beraber sarı-lacivertli taraftarlara el hareketi yaptı.

Bunun üzerine bazı taraftarlar, Monacolu oyuncuların üzerine yürürken, salonda kısa sürekli gerginlik çıktı. Güvenlik güçleri ve teknik ekiplerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: Takım gibi oynamadık ve Monaco problem yarattı

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında konuk ettiği Monaco'ya 65-62 yenilen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, takım gibi oynayamadıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jasikevicius, sözlerine rakiplerini tebrik ederek başladı.

Maçın sonunda yaşanan olaylar için rakiplerinden özür dileyen Jasikevicius, "Bu kesinlikle bizim tablomuz değil. Bahaneler arayıp böyle bir kültür yaratmamamız lazım. Takım gibi oynamadık ve Monaco problem yarattı. Sorumluluk almamız lazım. Oyun kurucularımız gerekli oyunu yaratamadı. Elinde top olan kendi çözüm üretmeye çalıştı ve bu bizim için negatif bir durumdu." diye konuştu.

Pozitif düşünmeleri gerektiğini de aktaran Jasikevicius, "Hala beşinci maça çıkma şansımız var. Birinci maçtan itibaren çok iyi mücadele ettik, çok iyi oynadık ve en iyi oyuncularımızdan biri yoktu. Şimdi neyi eksik yaptığımıza bakacağız. Topu çok elimizde tuttuk, çok iyi mücadele ettik. Onların kader maçı olmasına rağmen onlardan daha istekliydik ama çok hata yaptık ve sabırsızdık." ifadelerini kullandı.

Sasa Obradovic: Çok akıllı bir şekilde oynadık

Monaco Başantrenörü Sasa Obradovic ise çok akıllı bir maç oynadıklarını söyledi.

Sonucun kendileri için çok iyi olduğunu aktaran Obradovic, şunları kaydetti:

"En tatmin edici kısmı da diğer maçlara göre çok akıllı bir şekilde oynadık. İkinci maçın lehimize olmasını bekliyordum, bu avantajımızı kullandık. İlk maçta üretmeyen oyuncular bugün iyiydi. Sadece yaratıcılar değil bütün oyuncular iyi katkıda bulundu. Bu ortamda bu taraftara karşı başka türlü kazanmazsınız. 5. maç kolay olmayacak. Bu 4 maçta nasıl oynamamamız ve neler yapmamız gerektiğini öğrenmiş olduk. Evimizde daha iyi oynuyoruz, 2 takım üzerinde büyük baskı olacak son maçta. Normal sezonda saha avantajını hak ettik. Bugün daha akıllı hücum ettik. Ribaundlarda Fenerbahçe daha iyiydi ama diğer yerlerde kolay sayı üretmelerine izin vermedik. Bu da takım olmamızı gösterdi."