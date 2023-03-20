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101 adet tarla kiraya verilecek

20 Mart 2023 Pazartesi 15:05
101 adet tarla kiraya verilecek

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Amasya ve Samsun illerinde bulunan 101 adet tarla 3 yıllığına kiraya verilecek.

İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre açık teklif usulü ile 3 - 7 Nisan 2023 tarihleri arasında, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasının 1. Katındaki Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

İhale şartnameleri, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından ücretsiz olarak temin edilebilir.

İhale ilanına ulaşmak için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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