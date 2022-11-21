50 Muhasebe Denetmen Yardımcısı alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan 50 Muhasebe Denetmen Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacak.



Giriş sınavının yazılı bölümü 18 Şubat 2023 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacak. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav giriş yerleri Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün internet adresinde (https://muhasebat.hmb.gov.tr) sınav tarihinden en az 15 gün önce ilan edilecek. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.



Yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınav tarihi ve yeri Bakanlığın (https://www.hmb.gov.tr) ve Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün internet adreslerinde duyurulacak.



Adaylar başvurularını 19/12/2022 (09:00) – 30/12/2022 (23:59) tarihleri arasında e- Devlet üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adreslerinde elektronik ortamda yapacak.



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