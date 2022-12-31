81 ilde 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması

ANKARA (DHA)

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şüphelilerin yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik ülke genelinde eş zamanlı 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması gerçekleştirildi.

50 bin 62 personel ve 195 dedektör köpeği ile 8 bin 467 noktada yapılan uygulamada 5 bin 449 metruk bina ve 8 bin 67 park-bahçe kontrol edildi, 14 bin 93 umuma açık yer denetlendi, 92 umuma açık yere işlem yapıldı.

6'sı adam öldürme, 1'i cinsel saldırı, 16'sı uyuşturucu madde ticaretinden, 1'i FETÖ/PYD mensubu olmak üzere 871 aranan şüpheli yakalandı.

234 kişiye adli-idari işlem yapılırken, 183 şüpheli de gözaltına alındı. Denetimlerde 2'si çocuk toplam 13 kayıp kişi bulundu.

Ayrıca 161 bin 429 araç kontrol edildi; 5 bin 395 aracın sürücüsüne işlem yapıldı, 709 araç trafikten menedildi, 77 aranan araç tespit edildi.

Uygulamada; 21 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 10 kurusıkı tabanca, 137 mermi, 14 tabanca şarjörü ve muhtelif parça, 7 kesici/delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde satışı, 2 bin 942 paket kaçak sigara, 59 bin 120 makaron, 3 bin 510 gram kaçak tütün ile 9 bin 700 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi.