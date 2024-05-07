21. dakika Rashica'nın savunma arkasına pasına hareketlenen Semih Kılıçsoy'un ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda, top yan ağlarda kaldı.
31. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda, top yandan dışarı çıktı.
40. dakikada savunma arkasına atılan pasla sağdan ceza sahasına giren Bassogog, meşin yuvarlağı arkadan gelen Flips'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.
İlk yarı, 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Stat: Tüpraş
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Tuğberk Curbay
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Colley, Necip Uysal, Masuaku, Al Musrati, Salih Uçan, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih Kılıçsoy
MKE Ankaragücü: Ertaç Özbir, Kitsiou, Radakovic, Mert Çetin, Mujakic, Tolga Ciğerci, Flips, Efkan Bekiroğlu, Bassogog, Chatzigiovanis, Bajic
Sarı kartlar: Dk. 16 Svensson, Dk. 30 Mert Günok (Beşiktaş), Dk. 24 Bajic (MKE Ankaragücü)