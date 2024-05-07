Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hull City, teknik direktör Rosenior ile yollarını ayırdı

Hull City, teknik direktör Rosenior ile yollarını ayırdı

40. dakikada savunma arkasına atılan pasla sağdan ceza sahasına giren Bassogog, meşin yuvarlağı arkadan gelen Flips'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, meşin yuvarlak yan filelerde kaldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.