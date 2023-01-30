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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 316 Sözleşmeli Personel alacak

30 Ocak 2023 Pazartesi 15:20
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 316 Sözleşmeli Personel alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 316 sözleşmeli personel alacak.

Adayların, https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/web adresi üzerinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılabilecek.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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