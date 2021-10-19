Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1430.64
ALTIN
532.30
DOLAR
9.2865
STERLİN
12.8106
EURO
10.8250
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel Alıyor
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel...
Otopark alanları kiraya verilecek
Otopark alanları kiraya verilecek
Akaryakıt istasyonu arsası satışa çıkarıldı
Akaryakıt istasyonu arsası satışa...
Çorum İl Özel İdaresi’nden araç satışı 
Çorum İl Özel İdaresi’nden...

Akaryakıt istasyonu arsası satışa çıkarıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ekim 2021 Salı 11:15
0 Okunma
Akaryakıt istasyonu arsası satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Aksaray Organize Sanayi Bölgesi mülkiyetinde bulunan akaryakıt ve servis istasyonu imarlı arsa açık arttırma usulü ihale yoluyla satışı yapılacak.

İhale, 2 Kasım 2021 saat 14.00'te Aksaray OSB Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler 100 TL bedel karşılığında OSB Müdürlüğünden, ihale konusu parsel için şartname satın almak zorundadır. Yapılacak satış ve uygulamalar 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanun, OSB uygulama Yönetmeliği ve 7033 sayılı kanunun 3. Maddesi kapsamında değerlendirilecektir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel Alıyor
Kırıkkale Üniversitesinden Akademik Personel Alıyor
Otopark alanları kiraya verilecek
Otopark alanları kiraya verilecek
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük
Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans