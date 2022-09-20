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AYM'den HDP'nin 'reddi hakim' talebine ret

20 Eylül 2022 Salı 15:47
AYM'den HDP'nin 'reddi hakim' talebine ret

ANKARA - Anayasa Mahkemesi (AYM), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması istemiyle açılan davada, HDP'nin reddi hakim talebini reddetti. Delil olarak gösterilen Kürtçe ses kayıtlarının çözümü için partiye 30 gün ek süre verildi. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Haziran 2021'de HDP'nin kapatılması istemiyle iddianame hazırladı. Partinin kapatılması ve mal varlıklarına el konulmasının yanı sıra 451 HDP'li hakkında siyasi yasak istendi. AYM, 21 Haziran 2021'de iddianameyi kabul etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 29 Kasım 2021'de esas hakkındaki görüşünü AYM'ye sundu. AYM, Başsavcının görüşünü savunma hazırlaması için HDP'ye gönderip, 30 gün süre verdi. Ancak HDP 4 aylık süre istedi, AYM ise 2 ay ek süre verdi. HDP tarafından hazırlanan 220 sayfalık ön savunma 19 Nisan'da AYM'ye teslim edildi.

Daha sonra Adıyaman'dan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na öldürülen PKK'lı terörist ile fotoğrafları ortaya çıkan HDP milletvekili Semra Güzel ve eski milletvekili Behçet Yıldırım'a dair soruşturma dosyaları gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu dosyaları ek delil olarak AYM'ye gönderdi. İçerisinde 25 bin dakikalık 281 Kürtçe konuşmanın yer aldığı ses kaydı da ek delil olarak sunuldu. AYM, ek bilgileri 12 Mayıs'ta kabul edip, HDP'ye tebliğ etti ve bu dosyalara ilişkin savunma için de 30 gün süre verdi.

HDP, kapatmaya delil olarak gösterilen soruşturma ve fezlekeler ile ses kayıtlarına 17 Haziran'da itirazda bulundu ve bunların kapatmayla ilgili olmadığını savundu. HDP ayrıca kapatma davasının reddi yönünde karar verilmesini talep etti. AYM ise 21 Haziran'da Kürtçe metinler ve ses kayıtlarının Türkçe'ye çevrilmesine ve savunma için 30 günlük ek süre verilmesini kararlaştırdı.

YENİDEN EK SÜRE VERİLDİ

AYM Genel Kurulu, bugün toplanarak ek delilleri ve HDP'nin taleplerini görüştü. Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği ses kayıtlarına ilişkin savunma yapmak için ise ek süre istedi. Ayrıca, AYM üyelerinden biri hakkında da reddi hakim talebinde bulundu. AYM Genel Kurulu, kapatma davasına gönderilen ek delillere ilişkin partinin savunma ve taleplerini değerlendirdi. Genel Kurul, reddi hakim talebini reddederken; delil olarak gösterilen 281 Kürtçe ses kaydının çözümü için partiye 30 gün daha ek süre verdi. 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, ek savunma süresinin bitmesinin ardından davaya ilişkin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. AYM raportörünce esas hakkındaki rapor hazırlanacağı süre içerisinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile HDP, ek delil veya yazılı ek savunma sunabilecek. Esas hakkındaki raporun AYM üyelerine dağıtılması sonrasında AYM Başkanı Zühtü Arslan tarafından belirlenecek tarihte üyeler bir araya gelerek kapatma istemini esas üzerinden görüşecek. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AYMHDPReddi Hakim
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