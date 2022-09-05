Bakan Kurum: Van Gölü'nden 500 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,"Şu ana kadar Van Gölü'nden 500 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı. Gölümüzde arıtılmamış bir gram su bırakmayacağız" dedi



Van Gölü'nde kötü koku ve görüntüye sebep olan dip çamurunu temizleme çalışmaları, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı kapsamında, Van Merkezi Atık Su Arıtma Tesisinin devreye alınmasının ve hayvansal faaliyetten kaynaklanan kirliliğin azaltılmasının ardından başlatıldı. Temizlik çalışmalarına ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Murat Kurum, eşsiz doğal güzelliklere, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olan Van Gölü’nün korunarak sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve bölgede çevre koruma bilincinin artırılması amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bakan Kurum, "Önce kirliliğin nedenlerini giderdik, sonra da temizliğe başladık. Şu ana kadar Van Gölü’nden 500 bin metreküp dip çamuru çıkartıldı. Gölümüzde arıtılmamış bir gram su bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.





'ÖNÜMÜZDEKİ YAZ GELMEDEN ÇALIŞMA TAMAMLANACAK'



Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Daire Başkanı Menderes İşçen de gölde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. İşçen, Tuşba Sahili’nde çalışmaların 3 etapta sürdürüldüğünü belirterek, "İlk etabın sonuna kadar gelmiş durumdayız. Burada yaklaşık 500 bin metreküp çamur çıkarıldı. Önümüzdeki yılın yaz aylarına gelmeden bu çalışmanın tamamlanmasını planlıyoruz." dedi.



İşçen, dip tarama faaliyetlerinin bakanlık talimatlarıyla Van Gölü’nün dip çamuru birikimine müsait olan tüm sahillerinde gerçekleştirileceğini vurgulayarak, "Van Gölü’nün farklı bir hidrolojik yapısı var. Gölün içerisindeki akıntılar daha çok Tatvan Sahili’ne doğru oluyor. Söz konusu kirliliğin insan ve çevre sağlığına verdiği olumsuz etki sebebi ile Tatvan’ın 300 metre genişliğinde ve yaklaşık 9 kilometrelik kıyı bandında dip çamuru temizleme faaliyetlerine 15 Ağustos 2022 tarihinde başladık. Söz konusu çalışma imkanlar dahilinde sürdürülüyor." diye konuştu.



'ÇAMUR, SU KALİTESİNİN BOZULMASINA SEBEP OLUYOR'



İşçen, Van bölgesi üzerindeki çok önemli iki faaliyetin buradaki dip taramasını zorunlu hale getirdiğine vurgu yaparak, "Bu faaliyetlerden biri yıllardır Van merkez ve çevredeki ilçelerin atık sularının arıtılmadan göle deşarj edilmiş olmasıdır. Bir diğeri de göle çok yakın konumda bulunan hayvancılık faaliyetlerinden kaynaklı atıkların göle kontrolsüz bir şekilde bırakılmasıdır. Bu iki kaynaktan gelen yüksek organik kirlilik bu bölgede ve özellikle sahil şeridinde yüksek miktarda çamur oluşumuna sebep olmuştur. Bu çamur da çok uzun süreden beri burada biriktiği için çok sert ve katı bir hal almıştır. Burada biriken çamur gölün su kalitesinin bozulmasına sebep oluyor. Hem görsel açıdan bir kirlilik oluşuyor hem de burada yaz aylarında özellikle ciddi bir koku problemine sebep oluyor" diye konuştu.



Hayvancılık faaliyetlerinin Van Gölü’ne çok yakın yerde kontrolsüz bir şekilde yapıldığını vurgulayan İşçen, "Temmuz ayındaki rakamlara göre Van Gölü kıyısındaki 576 adet ahırın yıkımını gerçekleştirdik. Van tarıma dayalı ihtisas OSB’nin kurulumunu sağladık. Şu anda ihtisas OSB’nin bütün hazırlıkları tamamlandı. Buradaki hayvancılık faaliyetleri İhtisas OSB’nin içerisinde çok daha etkin ve entegre bir çevre yönetimini sağlayacak şekilde devam edecek." dedi.