Istanbul

Uluslararası yayın kuruluşlarıyla Türkiye'nin sesinin dünyaya duyurulmasını hedefleyen TRT, TRT World, TRT Arapça, TRT Rusça, TRT Almanca, TRT Fransızca, TRT Balkan ve TRT Afrika'dan sonra TRT İspanyolca dijital haber platformunu hayata geçirdi.

TRT İspanyolca dijital haber platformunun tanıtımı, "TRT İspanyolca Konuşan Ülkeler 1. Yayıncılık Zirvesi"nin ikinci gününde, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Törene, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdurrahim Dusak, İspanya, Meksika, Kolombiya, Arjantin, Peru, Venezuela, Guatemala, Ekvator ve Bolivya'nın da aralarında bulunduğu İspanyolca konuşulan ülkelerin medya kurumlarından 17 genel müdür, 21 gazeteci, 16 yönetici ve Türkiye'de öğrenim gören Latin Amerikalı ve İspanyol 40 öğrenci ile üst düzey yabancı misyon temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Sobacı açılış konuşması yaptı

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TRT Genel Müdürü Sobacı, Türkiye'nin İspanya'dan Latin Amerika'ya uzanan ve yaklaşık 560 milyon İspanyolca konuşan insanın bulunduğu geniş bir bölgeyle köklü işbirliği bağları ve stratejik ortaklıklar tesis ederek, ilişkileri her alanda geliştirecek çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Türkiye'nin kamu yayıncısı TRT olarak kendilerinin de kurumları ile bölgedeki muadil kurumlar arasında kamu yayıncılığı alanında işbirliğini güçlendirecek önemli adımlar attıklarını söyleyen Sobacı, bu doğrultuda bugüne kadar düzenledikleri eğitimlere, İspanyolca konuşulan ülkelerden katılımcıların büyük teveccüh gösterdiğini anlattı.

Sobacı, bugün gerçekleştirdikleri TRT İspanyolca lansmanı ve TRT-İspanyolca Konuşulan Ülkeler 1. Yayıncılık Zirvesi'nin, TRT ile İspanyolca konuşulan ülkelerin medya kuruluşları arasında güçlenen iletişimin en somut göstergesi olduğunu vurguladı.

TRT olarak, 17 televizyon ve 17 radyo kanalı, yabancı dillerdeki dijital haber platformları, uluslararası dijital platformu "Tabii", 4 basılı dergi, 41 dil ve lehçedeki internet ve radyo yayınlarıyla dünyanın yedi kıtasına ulaşan yayın ve yapım faaliyetleri yürüttüklerine dikkati çeken Sobacı, şöyle devam etti:

"60 yıllık tecrübemizden aldığımız güvenle, 2015 yılında kurduğumuz TRT World ile başlayan küresel bir medya oyuncusu olma serüvenimize heyecanla ve güçlenerek devam ediyoruz. Geldiğimiz noktada, TRT World ve TRT Arabi televizyon kanallarımız, TRT Almanca, TRT Rusça, TRT Fransızca, TRT Balkan, TRT World, TRT Arabi ve TRT Afrika dijital haber platformlarımızdan oluşan uluslararası yayın ailemizle, dünyayı dünyaya anlatıyoruz. Bugün, TRT İspanyolca dijital haber platformumuzun yayın hayatına başlamasıyla, uluslararası yayın ailemizin en yeni üyesi yolculuğuna başlıyor. Bunun yanı sıra, TRT Farsça dijital haber platformumuzun açılması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Zahid Sobacı, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin küresel ölçekte verdiği "daha adil bir dünya" mücadelesine medya alanında ellerinden gelen tüm katkıyı vermek için çaba sarf ettiklerini belirtti.

7 Ekim'den bu yana, dünyanın çok acı bir insani sınamadan yine başarısızlıkla geçtiğine şahitlik ettiklerini söyleyen Sobacı, "İsrail, Gazze başta olmak üzere tüm Filistin halkına yönelik bir soykırım gerçekleştiriyor. İnsanlık suçları işliyor. Uluslararası toplum ise bu zulüm ve barbarlık karşısında somut adımlar atmakta aciz kalıyor." dedi.

"Yerleşik habercilik anlayışına yeni bir soluk getireceğiz"

Sobacı, medyanın sözün bitmediği yer olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ancak, Batı medyası, bu katliamlar karşısındaki tutumuyla sözün bittiği yer olmuştur. Dünyanın sözüm ona önde gelen medya kuruluşları, yaşananları gizlemeye çalışırken, TRT olarak Gazze'de, Cebaliye'de, Han Yunus'ta, Refah'ta olan biteni 41 dil ve lehçedeki yayınlarımızla ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle, açtığımız iletişim koridorunu daha çok dilde, daha geniş coğrafyalara yaymak için gayret gösteriyoruz. Sesimizin ulaşmadığı yer bırakmamak ve medyanın ahlakını korumak için uluslararası yayın ailemizi genişletmeye devam ediyoruz."

TRT İspanyolca'daki haber ve içeriklerle gündemi insani bir perspektifle değerlendireceklerini söyleyen Sobacı, "Her bir insanın değerli ve önemli olduğunun, yok saymanın ise sorunları daha karmaşık hale getirdiğinin idrak edilmesi için gayret göstereceğiz. Ana akım medyada görmezden gelinen konuları ele alacak, madalyonun görünmeyen yüzünü gözler önüne serecek, yerleşik habercilik anlayışına yeni bir soluk getireceğiz." diye konuştu.

İlk haber paylaşıldı

Programda, TRT İspanyolca ile ilgili tanıtım filmi izletilirken, İletişim Başkanı Altun ve TRT Genel Müdürü Sobacı ile İspanyolca konuşulan 18 ülkenin medya kurumlarının üst düzey yöneticileri, TRT İspanyolca Dijital Platformunun açılışını gerçekleştirdi ve platformun ilk haberlerini paylaştı.

TRT İspanyolca'nın tanıtımı sona ererken, TRT İspanyolca Konuşulan Ülkeler 1. Yayıncılık Zirvesi ise oturumlarla devam ediyor.