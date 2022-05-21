Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi ve Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik'in 8/7. Maddesinin (ç) fıkrası gereğince aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dalına öğretim üyesi alınacaktır.

İlana müracaat edecek adaylar ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuracaklardır.