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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Ekim 2021 Salı 13:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da

AZERBAYCAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Füzuli Uluslararası Havalimanı açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İletişim Başkanı Fahrettin Altın ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanAzerbaycan
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