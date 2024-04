TBMM

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 28 ülkeden Türkiye'ye gelen dünya çocuklarını TBMM Tören Salonu'nda kabul etti.

Törende konuşan Kurtulmuş, 23 Nisan'ın, dünyanın tek çocuk bayramı olduğunu hatırlatarak, etkinlikler için Türkiye'ye ve TBMM'ye gelen tüm çocuklara "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." dedi.

TBMM'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran meclis olduğunu belirten Kurtulmuş, henüz Milli Mücadele yıllarında bir taraftan bağımsızlık mücadelesi verilirken diğer taraftan da yeni Cumhuriyet'in kurulması için büyük gayret sarf edildiğini anlattı. Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan büyük mücadelenin, seferberlik ruhuyla başarıya eriştiğini, ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulduğunu vurguladı.

TBMM'nin açılması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıyla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyaya armağan edildiğini ifade eden Kurtulmuş, böylece sadece elde edilen ulusal bağımsızlık meselesi değil, aynı zamanda geleceğe ilişkin hedeflerin de ortaya konulduğunu söyledi.

Dünyanın ve ülkelerin geleceğinin çocuklar olduğunu; özgür, fikri hür, vicdanı hür bir şekilde yetişmiş çocukların daha güzel bir dünya kuracağının aşikar olduğunu aktaran Kurtulmuş, TBMM'nin hem 23 Nisan'ı kutlaması hem de Meclis’in bünyesinde bunun bir çocuk şenliğine dönüştürülmesinin önemli olduğu belirtti.

"Gazze'deki çocukların cılız bedenleri üzerinde insanlığın en ağır yükü taşınmaktadır"

Bugün bir taraftan çocuklara dünyanın, ülkelerin, milletlerin geleceği gözüyle bakarken diğer yandan da dünyanın hemen hemen her tarafında çocukların büyük zorluklar içerisinde yaşadığının bilincinde olduklarının altını çizen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın yaşadığı, insanlık tarihinin en zor dönemlerinden birisinin en ağır yükü ne yazık ki dünya çocuklarının o zayıf omuzlarının üzerinde taşınmaktadır. Artık tamamen açık bir cezaevi olmanın ötesinde açık bir mezarlığa dönüştürülen Gazze'deki o çocukların, evlatların cılız bedenleri üzerinde maalesef insanlığın en ağır yükü taşınmaktadır. Başta Filistinli çocuklar olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki çocukların yaşadıkları bu zorluklara bir kere daha Ankara'dan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dikkat çekmeyi bir vazife olarak telakki ediyoruz."

"Filistin'de hayattan koparılan her çocukla birlikte insanlık da ölüyor"

Dünyanın dört bir tarafında yoksulluklarla, yokluklarla, baskılarla, kuşatma ve işgallerle mücadele eden, hayattan koparılan, hayata dair umutları yok edilen çocukların var olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kötülük ne kadar güçlü olursa olsun, iyilik her zaman kötülükten çok daha güçlüdür. Bugün Filistin'de hayattan koparılan her çocukla birlikte bizler de ölüyor, insanlık da ölüyor. Ama her Filistinli çocuğun ahıyla birlikte zalimler de sarsılıyor ve zalimlerin gücüne rağmen insanlık, çocukların üzerinde yeni bir geleceği kurmak için umutla ileriye doğru atılıyor. Sizin varlığınız, neşeniz, her şeye rağmen hayattan kopmayan bu insani duruşunuz, sizin hayallerinizi süsleyen gelecek duygularınız; refah, huzur, barış ve esenlik içerisinde bir dünya kurulabilmesi için bizleri de umutlandırıyor. Bu anlamda dünyanın neresinde olursa olsun bütün çocuklar bizim evlatlarımızdır. Rengi, ana dili, yaşadığı şartlar ne olursa olsun dünyadaki bütün çocuklar insanlık ailesinin bir ferdidir. Bu insanlık ailesinin siz değerli fertlerini bir kere daha Türkiye'de ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum."

Çocuklara, "Ümitvar olunuz, güçlü olunuz, ayakta durmak için dünyanın her tarafında dünya çocukları için dua eden, iyi niyetle onlar için çabalayan milyonlarca insanın varlığından da hiç şüphe etmeyiniz." mesajını veren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"İnşallah bu insanların gayretleriyle ve hepsinden önemlisi sizin güçlü bir şekilde yetişerek, geleceğe doğru güçlü bir şekilde yol alarak daha iyi, daha güzel, daha aydınlık bir dünyayı kuracağımızdan eminim. Hepinize üstün başarılar, ülkelerinizde ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte huzur içerisinde güzel bir ömür, güzel bir hayat diliyorum. Ümit ederim ki her biriniz dilediğiniz alanlarda başarılı olursunuz, iyi eğitimler alırsınız ve meslek hayatlarınızda da güçlü birer bireyler olarak yolunuza devam edersiniz. Ne mutlu dünya çocuklarının neşe içerisinde güldüğü, neşe içerisinde hareket ettiği, huzur içerisinde yaşadığı, herkesin yarınından emin olarak beraber yaşadığı bir dünyayı kurabilme mücadelesinde olanlara diyorum."

"Filistinli çocukların acısı bitmek bilmiyor"

Törende, onur konuğu olarak davet edilen Filistinli 12 yaşındaki Laya Abdulnaser Naser Abuzeineh de Türkiye'yi "ikinci ülkesi" olarak gördüğünü belirterek, Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Abuzeineh, dünyanın tüm çocuklar için güvenli bir yer olmasını diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da teşekkür eden Abuzeineh, "Sesimizin duyulması ve Filistinli çocukların durumu konusunda farkındalık yaratılması için her türlü çabayı gösterdiğiniz için Filistinli çocuklar adına sizlere kalbimden teşekkürlerimi sunuyorum. Kararlı duruşununuz için teşekkür ederiz." diye konuştu.

Filistinli çocukların diğer çocukların aksine uluslararası haklardan izole, bu haklardan yoksun bir şekilde yaşadığını vurgulayan Abuzeineh, şunları söyledi:

"Filistin halkının çocukları diğer çocuklara benzemiyorlar. Kuşatmanın, açlığın acısını yaşıyorlar. Filistinli çocukların acısı bitmek bilmiyor. En çok acı çeken Gazzeli çocuklardır. Yavaş yavaş hayallerini ve ruhlarını dağıtan zorlu bir hayat yaşıyorlar. Adeta büyük bir hapishaneye sıkışıp kalmışlar. Buradan tüm Filistinli erkek ve kızlara selamlarımızı gönderiyoruz. Allah'ın izniyle Filistinli bir çocuğun gülümsemesiyle geleceğin parlak, hayallerin gerçek olduğunu söyleyeceğiz. Filistinli çocuklar kuşatmayı yaşadılar, bombalarla karşılaştılar, ülkelerine tutunmayı öğrendiler, özgürleşmeye doğru ilerlediler. Aziz Kudüs'ümüzün minarelerine Filistin bayrağı çekilmesine öncülük ediyoruz."

Törende TBMM Başkanı Kurtulmuş, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Estonya, Filistin, Gagauz Özerk Yeri, Güney Afrika, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Kuzey Makedonya, Litvanya, Macaristan, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Sırbistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Venezuela'dan gelen çocuklara hediyeler verdi.

Ayrıca çocuklar da TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ülkelerinden getirdikleri geleneksel hediyeleri takdim etti.

Filistinli çocuklar Kurtulmuş'a Filistin bayrağı ve atkısını verdi.

Törenin ardından Kurtulmuş, yöresel kıyafetleriyle Meclis'e gelen çocuklarla Şeref Kapısı merdivenlerinde fotoğraf çektirdi.

Programa TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş de katıldı.