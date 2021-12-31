Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı

ANKARA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biz milletimize 2023 hedeflerini, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı, büyük ve güçlü Türkiye'yi yeni nesillere 2053 vizyonunu miras bırakmayı taahhüt ediyoruz. Bizimle bu vizyonu paylaşacak herkesle birlikte yol yürümeye, rekabet edecek herkesle de yarışmaya hazırız. İnşallah 2022, 84 milyon insanımızın tamamı için hayal ettiğimiz güvenli, huzurlu, mutlu, müreffeh günlere erişeceğimiz bir yıl olacaktır" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıl nedeniyle yayımladığı video mesajda, bir yılı daha geride bırakırken insanlık ve millet için daha iyi, daha güzel, daha huzurlu, daha müreffeh bir yıl olması temennisinde bulundu. Miladi yıl değişimlerini aynı zamanda bir muhasebe ve murakabe vesilesi olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "2022 yılının milletimizle birlikte tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Geride bırakmak üzere olduğumuz 2021'i bir önceki yıl gibi koronavirüs salgınının gölgesinin altında geçirdik. Üstelik bu yıl salgına ilave olarak iklim değişikliğinin yol açtığı afetler, çeşitli ülkelerdeki istikrarsızlıklardan kaynaklanan gerilimler, bitmeyen göç dalgalarının yol açtığı acı görüntüler gibi yeni ve süregelen sıkıntılarla da yüzleştik. Küresel yönetim ve ekonomi sistemi, 2008 finans krizi, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere kriz bölgelerinde verilen kötü imtihanlar, salgın sürecindeki beceriksizlikler gibi hadiselerde olduğu gibi geçtiğimiz yıl da kökünden sarsılmaya devam etmiştir. Gelişmiş ülkelerin 2'nci Dünya Savaşı sonrası tesis ettikleri refah ve güvenlik düzeninin insanlığın kalanının acısı, sefaleti, itirazı pahasına yürüyemeyeceği, 2021'de tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.



'TURKOVAC'I ÜRETTİK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerini gelişmiş ülkeler olarak nitelendiren; ama aslında o kadar da güçlü olmadıkları anlaşılan ülkelerin artık dünyanın karşı karşıya bulunduğu krizleri yönetemeyeceğinin inkarı mümkün olmayan bir gerçek olduğunu belirterek, "Türkiye işte bu küresel fotoğraf içinde hem güvenlik krizlerini, hem sağlık krizini, hem siyasi ve sosyal sınamaları başarı ile atlatan bir ülke olarak kendini olumlu yönde ayrıştırmayı başarmıştır. Hatırlarsanız salgın krizinin ilk döneminde maske ve tıbbi malzeme, daha sonra hastane yatağı ve sağlık hizmeti ardından da aşı kargaşası ortaya çıktığında biz vakitlice aldığımız tedbirler ve attığımız adımlar sayesinde hepsinin de üstesinden gelmiştir. Şehir hastaneleri salgın döneminde sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli roller üstlenmiştir. Hamdolsun kendi aşımız Turkovac'ı da üreterek aşının sürekliliği konusundaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdık" dedi.



'EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'



Erdoğan, Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla temelli bir büyüme sürecine sokarak ekonomide de tarihi bir dönüşümü başlattıklarını ifade ederek, "Alt yapısını geçtiğimiz 19 yılda ülkemizde kazandırdığımız eser ve hizmetlerin oluşturduğu bu ekonomik dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz. Elbette her tarihi değişim gibi bu süreçte de sancılar, sıkıntılar, bedeller ortaya çıkmıştır. Türk ekonomisinin uzun süredir maruz kaldığı saldırılar sebebiyle bu tür beklenmedik sarsıntılarla karşı karşıya şüphesiz ki olacağız. Ama biz hazırlıklıyız. Nitekim, döviz kurunda yaşanan, ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle ve ilerleyişi ile uyumlu olmayan dalgalanmayı serbest piyasa kuralları çerçevesinde aldığımız tedbirler paketi ile ortadan kaldırdık" diye konuştu.



'FAHİŞ FİYAT OYUNLARIYLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, hedeflerinin yatırımcıların, üreticilerin, işletmecilerin, vatandaşların önlerini görerek, ekonomideki atılımlarına en büyük katkıyı verecekleri istikrar ve güven iklimini kalıcı kılmak olduğunu belirterek, "Her ne kadar dövizdeki yükselişin durmayacağı propagandasıyla vatandaşlarımıza ciddi zararlar ettiren bir kesim kendi aklınca yeni sinsilikler, yeni oyunlar peşinde koşsa da bu güven ve istikrar iklimini kökleştirmekte kararlıyız. Asgari ücrette ve maaşlarda yaptığımız tarihi artışlarla çalışanlarımızın, ihracata verdiğimiz destekle üreticilerimizin, yatırımları ve istihdamı teşvikle işveren ve işçi kesiminin yanında olduğumuzu gösterdik. Küresel emtia fiyatlarındaki artış yanında kurdaki dengesiz yükselişin tetiklenmesi ile ortaya çıkan fahiş fiyat oyunlarıyla mücadelemizi de kesintisiz sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



'BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE'YE YAKLAŞTIRMAKTA'



Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokarak, hedeflerine ulaştırmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Ülkemizin bir süredir yaşadığı ve hayatın olağan akışına uygun olmayan siyasi, sosyal, diplomatik, askeri ekonomik nice hadisenin gerisinde ülkemizi bu hedefinden uzaklaştırma gayesi olduğunu çok iyi biliyoruz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile geride bıraktığımız her engel, bozduğumuz her tuzak, yırtıp attığımız her karanlık senaryo bizi büyük ve güçlü Türkiye'ye biraz daha yaklaştırmaktadır. Geçmişte bu ülkenin önünü siyasi istikrarsızlıkların sembolü haline gelen koalisyonlarla, darbelerle, vesayet düzeniyle sosyal fay hatlarını derinleştirmekle kesenlerin çabaları artık işe yaramıyor" ifadelerini kullandı.



'HAYAL ETTİĞİMİZ MÜREFFEH GÜNLERE ERİŞECEĞİMİZ BİR YIL OLACAK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminin sembolü haline geldiği yeni Türkiye'nin sahip olduğu güçlü demokrasi ve kalkınma zemini üzerinde kendi geleceğini, kendi iradesiyle belirleme azminden taviz vermeden yoluna devam ettiğini belirterek, "Halkımıza tek vaatleri eski Türkiye'yi geri getirme olanların önündeki en büyük engel milletimizin işte bu iradeye sıkı sıkıya sahip çıkmasıdır. Biz milletimize 2023 hedeflerini, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı, büyük ve güçlü Türkiye'yi yeni nesillere 2053 vizyonunu miras bırakmayı taahhüt ediyoruz. Bizimle bu vizyonu paylaşacak herkesle birlikte yol yürümeye, rekabet edecek herkesle de yarışmaya hazırız. İnşallah 2022, 84 milyon insanımızın tamamı için hayal ettiğimiz güvenli, huzurlu, mutlu, müreffeh günlere erişeceğimiz bir yıl olacaktır. Milletçe verdiğimiz emeklerin, sahip olduğumuz eser ve hizmetlerin, yaptığımız fedakarlıkların, çektiğimiz çilelerin, karşılığını ziyadesiyle alacağımız bir döneme giriyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılına kavuştuğumuzda bu gerçeği çok daha net göreceğiz" dedi.



'YURT DIŞINDA 13 FARKLI ÜLKEYE SEYAHAT YAPTIK'



Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da yurt içinde ve yurt dışında pek çok programa katıldıklarını belirten Erdoğan, "Yurt içinde 26 şehrimize, 34 seyahat gerçekleştirerek hep milletimizle kucaklaşıp hasret giderdik, hem de yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin açılış törenlerine katıldık. Yurt dışında 13 farklı ülkeye 14 seyahat yaparak ülkemizin hak ve menfaatlerini daha ileriye taşıyacak temaslar gerçekleştirdik. Bunların yanında Ankara ve İstanbul'daki programlarımızla milletimize kesintisiz hizmet sunacak çalışmalar yürüttük. Rabbim nefes ve milletimiz destek verdikçe ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. 2021 yılı içinde salgın ve tabii afetler başta olmak üzere, çeşitli sebeplerle vefat eden tüm vatandaşlarımıza, vatan topraklarını müdafaa ederken şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu yıl içinde doğan evlatlarımıza, anneleri ile babalarıyla sevdikleriyle sağlıklı, mutlu, hayırlı, bir ömür temenni ediyorum. Yeni yılın milletimize ve tüm insanlığa huzur ve refah getirmesi duasıyla hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.