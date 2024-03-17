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87. dakikada Fenerbahçe, tekrar öne geçti. Sol taraftan yapılan ortada, Serdar Dursun'un kafa ile geriye doğru çıkardığı topu arka direkte Batshuayi yerden bir vuruşla fillere gönderdi: 2-3

74. dakikada Trabzonspor yarı alanından atılan pasta, ceza alanı arkasında Oosterwolde'den kurtulan Pepe'nin, kaleci Livakovic ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Livakovic topa sahip oldu.

63. dakikada Trabzonspor farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta, top kaleci Livakovic'in müdahalesine rağmen sağ üst köşeden filelerle buluştu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

45+4. dakikada Tadic'in soldan pasında ceza alanına giren Fred, yerden bir vuruşla topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere yolladı: 0-2

19. dakikada Szymanski'nin ceza alanı dışından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi. Dönen topu Tadic tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

13. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Tadic'in pası sonrası uzak mesafede Fred, önüne aldığı topu düzgün bir vuruşla kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi: 0-1

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor , Papara Park’ta Fenerbahçe 'yi konuk etti.

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