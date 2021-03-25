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Düzce Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Mart 2021 Perşembe 10:45
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Düzce Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Düzce Üniversitesi birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. 

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

Gerekli bilgi ve belgeler www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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