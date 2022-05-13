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İHA takibiyle 118 kaçak göçmen yakalandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
13 Mayıs 2022 Cuma 12:47
İHA takibiyle 118 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 118 kaçak göçmen ile 3 organizatör, insanız hava aracı (İHA) ile tespit edilip, yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Urla ilçesi, Zeytinler Mahallesi'ne bağlı Tektaş mevkisinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı yönünde ihbar üzerine harekete geçti. İHA ile yapılan takipte, tekneye binmek üzere olan ve orman içinde çok sayıda kaçak göçmen tespit edildi. Her iki noktaya operasyon düzenleyen ekipler, teknede 49 Afganistan, 20 Mısır, 10 Suriye, 5 Filistin ve 1 Ürdün uyruklu, ormanda ise 33 Afganistan uyruklu toplam 118 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör oldukları öne sürülen H.S. (32), M.E.G. (29) ve A.D. (30) de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İHA TakibiKaçak Göçmen
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