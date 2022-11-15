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Ä°stiklal Caddesi'nde en acÄ± an; EÅŸi ve kÄ±zÄ±nÄ± kaybettiÄŸi noktaya geldi

15 KasÄ±m 2022 SalÄ± 15:40
Ä°stiklal Caddesi'nde en acÄ± an; EÅŸi ve kÄ±zÄ±nÄ± kaybettiÄŸi noktaya geldi

Ä°STANBUL - Ä°stiklal Caddesi'ndeki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda eski eÅŸi ve kÄ±zÄ±nÄ± kaybeden oyuncu Nurettin UÃ§ar, patlamanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi noktaya gelerek karanfil bÄ±raktÄ±.

TerÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda eski eÅŸi Â Arzu Ã–zsoy ve kÄ±zÄ± YaÄŸmur UÃ§ar kaybeden oyuncu Nurettin UÃ§ar, patlamanÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi noktaya gelerek kÄ±zÄ± ve eski eÅŸinin fotoÄŸrafÄ±nÄ± koyupÂ karanfil bÄ±raktÄ±. UÃ§ar, Ã§iÃ§eklerin bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± noktada gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.

BasÄ±n mensuplarÄ±na konuÅŸan Nurettin UÃ§ar, "Pazar gÃ¼nÃ¼ burada altÄ± tane cana kÄ±yÄ±ldÄ±, iki tanesi benim canÄ±mdÄ±. BugÃ¼n biz burada TBMM'de PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r diyemeyen insanlardan daha gÃ¼Ã§lÃ¼yÃ¼z, hem millet olarak hem halk olarak. Biz Ã§Ä±kÄ±p konuÅŸabiliyoruz, biz halkÄ±n arasÄ±nda yÃ¼rÃ¼yebiliyoruz, mikrofon uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda konuÅŸabiliyoruz. Onlar her zaman korkaklar, korkak olarak konuÅŸuyorlar" dedi.

HDP'yi eleÅŸtiren UÃ§ar, "KÃ¼rt milletinin temsilciye ihtiyacÄ± yok ki. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti bir bÃ¼tÃ¼ndÃ¼r. LazÄ±yla, Ã‡erkeziyle bir bÃ¼tÃ¼ndÃ¼r. HalklarÄ±n kardeÅŸliÄŸi diyorlar. HDP bana gÃ¶re asla siyasi bir kuruluÅŸ deÄŸildir, yabancÄ± gÃ¼Ã§lerin TÃ¼rkiye'deki misyonudur. " ÅŸeklinde konuÅŸtu. UÃ§ar, daha sonra alana gelen AKÂ Parti Genel BaÅŸkanvekili Numan KurtuluÅŸ'la da bir araya geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istiklal CaddesiTerÃ¶r SaldÄ±rÄ±sÄ±
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