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Köyceğiz'de 71 Odalı Otel Kiraya Veriliyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Aralık 2021 Pazartesi 12:25
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Köyceğiz'de 71 Odalı Otel Kiraya Veriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Köyceğiz Belediyesi mülkiyetinde bulunan 71 odalı otel 10 yıllığına kiraya verilecek.

Ulucami Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan 2.948 m² yüzölçüme sahip otelin kiralama ihalesi 5 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 15.00’de 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince “Açık Arttırma Usulü” ile Belediye Başkanlık Odasında Encümen huzurunda yapılacak.

İsteklilerin ihale günü saat 11.00’e kadar istenilen belgeleri hazırlayıp Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne vermeleri, geçici teminatlarını yatırmaları ve ihale saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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