Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı şu şekilde:

"Bu gece saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Pazartesi) Marmara'nın güney ve doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale'nin doğusu), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa'nın doğusu), Göller Yöresi (Isparta, Burdur), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı) ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri (Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları) ile Çorum çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"