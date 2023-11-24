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EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor , 27 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada Volkan Bayarslan görev yapacak.

Sivasspor yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sınırlı alan oyunu oynayan kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

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