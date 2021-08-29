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Nusaybin'de spor salon yapım ihalesi

Nusaybin'de spor salon yapım ihalesi

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
29 Ağustos 2021 Pazar 09:33
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Nusaybin'de spor salon yapım ihalesi

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre;Nusaybin Belediyesi, 8 Mart Mahallesi'nde yaptırılacak spor salon için ihaleye çıktı. 

1000 seyirci kapasiteli spor salonu yapım ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale gerçekleştirilecek. İhale 14 Eylül 2021 tarihinde Nusaybin Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
 

İLAN.GOV.TR

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