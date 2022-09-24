Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alımı Duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine Dokuz Uzman Yardımcısı ve İki İdari Memur alınacaktır.

Uzman yardımcısı ve idari memur alımı için internet sitesinde ilanda belirtilen 2020 veya 2021 yillari Kamu Personeli Seçme Sınavı ilgili puan türlerinden en az 70 ve yukarı puan almış olmak; ayrıca uzman yardımcısı için İngilizce veya Almanca Yabancı Dil Sınavı'ndan 2020, 2021 veya 2022 yıllarından birine ait en az 70 ve yukarı puan almış olmak şartları aranmaktadır.