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Özyeğin Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak

18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:32
Özyeğin Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Özyeğin Üniversitesi’nin ilanda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Adayların son başvuru tarihi (01.08.2022) mesai bitimine kadar (saat 17.00’a) ilanda belirtilen evrakları e-posta yoluyla ([email protected]) adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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