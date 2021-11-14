Sivas’ta 99 m² 3+1 daire satılacak

Sivas İl, Merkez İlçe, 2130 Ada, 1 Parsel, SULARBAŞI Mahalle/Köy, Zemin kat, 3 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı mesken cinsindeki taşınmaz, T.C. Sivas İcra Dairesi tarafından açık artırma usulü ile satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 250.000 TL. kıymetindeki daire, 11 Ocak 2022 günü saat 10.00-10.05 arasında Gültepe Mahallesi, Sivas Adliyesi Sivas İcra Müdürlüğü Müzayede Salonu - Sivas Merkez adresinde satışa sunulacak.
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