Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:

27 Nisan Cumartesi:

15.30 Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor (Porsuk)

28 Nisan Pazar:

15.00 Konyaaltı Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (Akdeniz Üniversitesi)

16.00 Görele Belediyespor - Tekirdağ Süleymanpaşa (13 Şubat)

17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Kastamonu Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

29 Nisan Pazartesi:

18.00 Yenimahalle Belediyespor - Bursa Büyükşehir Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

Play-off müsabakaları

Normal lig sezonunu 1. ila 8. sıra arasında bitiren takımlar play-off müsabakaları oynayacak.

2023- 2024 sezonu sonunda Süper Lig'de 9. ve 10. olan takımlar sezonu tamamlayacak, 11. olan takım ise Süper Lig'den bir alt lige (1. Lig) düşecek.