Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.175,51
ALTIN
933,90
DOLAR
14,83
STERLİN
19,59
EURO
16,31
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi...
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli...
Lahey Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Lahey Büyükelçiliğine Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi...

Sürücü belgesi değişiminde son tarih 31 Aralık 

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski sürücü belgelerinin 31 Aralık 2022 tarihine kadar yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi gerektiğini, belgelerini değiştirmeyerek araç kullananlara idari para cezası uygulanacağı bildirildi. 

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
26 Mart 2022 Cumartesi 19:04
Sürücü belgesi değişiminde son tarih 31 Aralık 

ANKARA, (DHA) 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesinde sona yaklaşılıyor. Sürücüler, 31 Aralık 2022'ye kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak, değerli kağıt bedeli 13 ve vakıf payı bedeli 2 TL olmak üzere toplam 15 TL ödeme yaparak sürücü belgesini yenileyebiliyor. Kanuni süre içerisinde eski tip sürücü belgesini yenilemeyen kişilerin sürücü belgeleri geçerliliğini yitiyor. Bu belgeler ile araç kullanan kişilere; kolluk kuvvetlerince Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereği 'Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanmak' fiilinden idari para cezası uygulanacak. 31 Aralık 2022 tarihinden sonra eski tip sürücü belgesini yenilemek için başvuranlar 15 TL olan değiştirme ücretinden yararlanamayacak, 2023 yılı için belirlenen gerekli harçlar (sürücü belgesi harcı), değerli kağıt bedeli ve vakıf ücretini ödeyerek yeni tip sürücü belgesine başvurabilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler 'Alo 199' çağrı merkezinden, mobil uygulamadan ya da 'nvi.gov.tr'den aldıkları randevu ile birlikte gerekli evrakları tamamlayarak, nüfus müdürlüklerine giderek başvurularını tamamlıyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılan sürücü belgeleri PTT’ye teslim edilerek yurt içinde başvuruda bulunan kişilerin adreslerine ulaştırılıyor. Başvuruda bulunan kişilerin sürücü belgeleri ellerine ulaşana kadar geçen süreçte nüfus müdürlüklerinden ya da e-devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile başvuru sahipleri araçlarını kullanabiliyor. 

Sürücü belgesi yenileme işlemi başvurusunda bulunacakların eski tip sürücü belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Ayrca 15 TL başvuru ücretini başvurudan önce vergi dairesi müdürlüklerine, 'https://ivd.gib.gov.tr' internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırmaları, sağlık kuruluşlarına giderek 'sürücü olur' raporu almaları gerekiyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıSürücü BelgesiDeğişimiSon Tarih 31 AralıkYeni ÇağrıAnkara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1915 Çanakkale Köprüsü'nden ücretli geçişler başladı
1915 Çanakkale Köprüsü'nden ücretli geçişler başladı
NURİ GENEŞ 'iN YURDUMUZA BÜYÜK HİZMETLERİ DEVAM EDİYOR
NURİ GENEŞ 'iN YURDUMUZA BÜYÜK HİZMETLERİ DEVAM EDİYOR
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans