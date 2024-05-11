Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Seferihisar-Kuşadası yolunun 22-41. kilometreleri Efes 2024 Tatbikatı nedeniyle 09.00-23.00 saatlerinde belli aralıklarla trafiğe kapatılacak. Ulaşım, alternatif güzergah olarak Seferihisar-Karakoç yolundan sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Kınalı-Gümüşova kavşakları kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu kesimde 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapıldığından, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

İstanbul-Ankara yolunun Bolu dağı geçişi 43-45. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor. Özel yük taşıyan geniş araçların ise bu güzergahı kullanmamaları gerekiyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 15-16. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle 10.00-16.00 saatlerinde yol aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Nevşehir-Aksaray yolunun 30-36. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 7. kilometresindeki (Avrasya Üniversitesi mevkisi) kaldırım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun Yomra-Trabzon istikametinde tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometreleri ile Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometrelerinde ulaşım, yol yapım çalışmaları nedeniyle kontrollü sürdürülüyor.