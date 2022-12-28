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Susurluk Belediyesi'nden satılık arsalar

28 Aralık 2022 Çarşamba 16:18
Susurluk Belediyesi'nden satılık arsalar

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Susurluk Belediye Başkanlığı, Reşadiye mahallesinde bulunan 69 arsayı 2886 Sayılı Kanun'un 45. maddesine göre açık teklif usulü ile satışa çıkardı.

İhale, Susurluk Belediyesi Encümen Salonu'nda 24 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirecek. Teklifler 23 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İhale dokümanı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde görülebilir.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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