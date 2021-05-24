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Üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:33
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Üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

MİT, Pençe-Şimşek operasyonuna karşı PKK/KCK’lı teröristlere destek olmak amacıyla, Suriye alanından Irak'a silah mühimmat ve terörist aktarımı gerçekleştirileceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine operasyon kararı alındı. Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla birlikte Suriye'den Irak kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim alanlarından uzaklaşarak Duhok kırsalında bulunduğu belirlendi. 2 araç içinde tespit edilen 4 örgüt mensubuna yönelik hava harekatı gerçekleştirildi. Operasyonda 2'si üst düzey olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTTsPkkKck
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