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Yurtlara 1200 sözleşmeli yönetim personeli alınacak

07 Ekim 2022 Cuma 15:01
Yurtlara 1200 sözleşmeli yönetim personeli alınacak

ADANA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1200 sözleşmeli yeni yurt yönetim personeli alacaklarını açıkladı. Kasapoğlu, alım ilanlarının Resmi Gazete'de yayımlanacağını, başvuruların ise e-Devlet üzerinden alınacağını söyledi.

AK Parti Adana İl Başkanlığı'nın ev sahipliğinde, '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı kapsamında, kentteki bir otelde toplantı düzenlendi. Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti MKYK üyeleri, AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay ve bölge milletvekilleri katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, yaz döneminde çok verimli çalışma programı yaptıklarını, şu ana kadar 40 ilde buluşma toplantıları gerçekleştirdiklerini belirtti. Parti olarak halkla daima temasta olduklarını anlatan Sarıeroğlu, Adana'da da kapsamlı bir buluşma yaptıklarını söyledi. 

KULÜP SAYISI 5, LİSANSLI SPORCU SAYISI 20 KATINA ÇIKTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise son 21 yılda yapılan çalışmaları hatırlatıp, gençlik ve spor alanında projeler geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti. Bakanlık olarak çalışmalarını anlatan Kasapoğlu, "21 yıl önce Adana'da gençlik merkezi yoktu. Şimdi ise 5 tane var. Adana'da 2 yurt vardı. Şimdi bu rakam 9'a çıktı. Bu yıl Adana'da yurt başvurusu yapan gençlerimizin hepsi yerleşti. Türkiye genelinde yüzde 92 yerleştirme oranıyla başarı sağladık. Bunun dünyada örneği yok. Ayrıca Adana'da 45 spor tesisi sayısını 97'ye çıkardık. Yeni Adana Stadyumu'nu hizmete açtık. 137 olan spor kulübü sayısı 542'ye çıktı. Lisanslı sporcu sayısı ise 11 binlerden 119 binlere ulaştı. Spor kulübü sayısını 5, lisanslı sporcu sayısını 20 katına çıkarmış olduk" dedi.

YURTLARA YÖNETİCİ PERSONELLERİ ALINACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 70 bin kişilik aile olduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, yurt açma çalışmalarına devam ettiklerini belirterek, "Üç hafta önce Ankara'da 105 yurdun açılışını yaptık. İstanbul'da yeni yurt çalışmalarımız devam ediyor. Ailemize yeni motivasyonlar taşıyan arkadaşlar alarak büyütüyoruz. Bu bağlamda 1200 sözleşmeli yeni yurt yönetim personeli alacağımızı paylaşmak istiyorum. Alım ilanlarımız Resmi Gazete'de yayınlanacak. Başvuralar e-Devlet üzerinden alınacak" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem KasapoğluYurtPersonel
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