Bakan Soylu, komutanlar toplantısına başkanlık etti

ANKARA - Bakan Soylu'yu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na gelişinde, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, törenle karşıladı. Mangayı selamladıktan sonra şeref defterini imzalayan Soylu, daha sonra '2020 yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Komutanlar Toplantısı'na başkanlık etti.



Basına kapalı düzenlenen toplantıda; Doğu Akdeniz'deki uluslararası sularda kontrol faaliyetleri, denizlerde koronavirüs denetimleri, komutanlığın 2021 hedefleri, yaşadığı gelişim ve atılan adımlar, projeler ve düzensiz göçle mücadele gibi konuların ele alındığı öğrenildi.



Toplantıda, Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Tayyip Sabri Erdil ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcıları ve diğer yetkililer hazır bulundu. Toplantıya 14 ayrı noktadan ikmal komutanları ile grup komutanları da video konferans yöntemiyle katıldı.