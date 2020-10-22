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MSB: 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Ekim 2020 Perşembe 14:05
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MSB: 3 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi

ANKARA - Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
3 PKKYPGli TeröristMSBEtkisiz
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