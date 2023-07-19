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Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeler grubu, üyeler arasında siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğini amaçlıyor.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, BRICS Liderler Zirvesi için ülkeyi ziyaret etmesi beklenen Putin'in, UCM'nin yakalama kararı gereği tutuklanmasının, savaş sebebi sayılabileceğini açıklamıştı.

Gelecek ay BRICS Liderler Zirvesi 'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanan Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taraf devletlerden biri olarak, zirveye katılması durumunda Rus lider Putin'i tutuklamakla yükümlü bulunuyor.

Rusya: Ukrayna limanlarına giden gemiler “askeri yük taşıyıcısı” olarak değerlendirilecek

Rusya: Ukrayna limanlarına giden gemiler “askeri yük taşıyıcısı” olarak değerlendirilecek

İSTANBUL AA- Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından, Putin 'in BRICS zirvesine katılım durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

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