Büyükelçi Kayonga, görevindeki hedefleri ve Türkiye-Ruanda ilişkileri gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

Kayonga, Türkiye'deki görevine başlamadan önce de Türkiye'yi takip ettiğini belirterek, Türkiye'nin "yüzyıllara dayanan" uzun tarihi hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin siyasetini ve ekonomik kalkınmasını da izlediğine işaret eden Kayonga, Türkiye'ye geldiğinde çok etkilendiğini ve Ankara'nın modern bir şehir olduğunu vurguladı.

Kayonga, Türkiye'de İstanbul başta olmak üzere tarihi yerleri ziyaret ettiğini aktararak, Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyükelçilerin Ankara'da çok yoğun olduğunu belirten Kayonga, kendisinin de göreve başladığından itibaren çok sayıda temasta bulunduğunu kaydetti.

"Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istiyorum"

Kayonga, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmek istediğinin altını çizerek, Ruanda'da Tutsilere yönelik soykırımın sonrasında kurulan yeni sistemle iki ülke ilişkilerinin hızla geliştiğine işaret etti.

Türkiye-Ruanda arasındaki üst düzey temaslara değinen Kayonga, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli etkinliklerde bir araya geldiğini hatırlattı.

Kayonga, Türkiye ile Ruanda arasındaki olumlu ilişkilere atıfta bulunarak, "(Türkiye-Ruanda) Bu iyi ilişkiye dayanarak, daha derin bir işbirliği geliştirmeyi de amaçlıyorum." dedi.

Ruanda'da Türk şirketlerinin var olduğunu aktaran Kayonga, Türkiye'nin "büyük şirketlere sahip büyük ülke" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Kayonga, Türk iş dünyasına ülkesi ile ilgili bilgi vermek istediğini de bildirdi.

Ruanda'nın stratejik konumu

Ülkesinin yapısı ile ilgili bilgiler veren Büyükelçi Kayonga, Ruanda'nın "stratejik bir konumda" bulunduğunu söyledi.

Kayonga, Afrika'nın ekonomik pazar olarak geliştiğine vurgu yaparak, ülkesinin bu büyük pazarın "merkezinde" bulunduğunu kaydetti.

Ülkesinin Devlet Başkanı Kagame liderliğinde "oldukça iyi göstergeler" elde ettiğini dile getiren Kayonga, Ruanda'nın Afrika kıtasındaki "en güvenilir ülkeler"den olduğunun altını çizdi.

Kayonga, Ruanda'nın genç nüfusa ve güçlü iş dünyasına sahip olduğu vurgusunu yaparak, söz konusu nüfusun iki dil bilen ve iyi eğitimli kişilerden oluştuğunu aktardı.

Birçok ülkenin Afrika ile ilgilendiğini belirten Kayonga, kıtanın çok fazla kaynağa sahip olduğuna dikkati çekti.

Kayonga, Türkiye'nin Afrika'da yapacağı yatırımların önemine atıfta bulunarak, "(Türkiye) Aynı zamanda çok hızlı gelişiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ekonomik gücü ve teknolojisi ile Afrika'ya katkı sağlayabileceğini belirten Kayonga, Afrika ve ülkesinin "kazan-kazan" işbirliğini istediğini söyledi ve Afrika'nın tarihi ile ilgili bilgiler verdi.

Türk firmalara övgü

Büyükelçi Kayonga, Türk firmaların inşaat sektöründe Ruanda'da çok iyi projeler yaptığına dikkati çekerek, firmaların "kaliteli işleri çok hızlı yaptığını" vurguladı.

Türkiye'nin aktif politikalara sahip olduğu tespitinde bulunan Kayonga, Türkiye gibi halkının varlıklı hale geldiği bir ülke ile turizm gibi alanlarda da işbirliği yapmak istediklerini söyledi.

Kayonga, Türkiye ile Ruanda'nın eğitim gibi alanlarda da işbirliği yaptığını kaydederek, Türkiye'nin öğrencilere burs imkanı sağladığını ifade etti.

Ruandalı öğrencilerin de Türk üniversitelerinin potansiyelini keşfettiğinin altını çizen Kayonga, bu öğrencilerin çoğunun Türkçe bildiğini ve ileride Türk firmalarında görev alabileceğini sözlerine ekledi.

Kayonga, 17 Nisan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sunmuştu.