Ankara

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 757 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 958 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 32 bin 737 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 39 bin 911 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,5 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, Türkiye dün 5 bin 666 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 839 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AA