Güvenlik Dairesi'nin yetkilisi Baça Mgeladze, yaptığı açıklamada, Sırbistan vatandaşları Sinisa Sikman ile Jelena Stojsic ve Slobodan Jinoviç'in, USAID programının "Doğu-Batı Yönetim Enstitüsünün" davetlileri olarak 25 Eylül'de Gürcistan'a geldiklerini belirtti.

Mgeladze, söz konusu Sırbistan vatandaşlarının Gürcistan'a gelmelerinin resmi olarak bildirilen nedeninin, kültür alanında çalışan gruplara "Şiddet İçermeyen Stratejik Mücadele" konularında eğitimler vermek olduğunu ifade ederek, "Ancak soruşturma, bu kişilerin Gürcistan'a geliş amacının bu olmadığını ortaya çıkardı." dedi.

Güvenlik Dairesi yetkilisi, bu grubun, 26-29 Eylül tarihleri arasında başkent Tiflis'te bir otelde bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sivil aktivistlere "Hükümeti şiddet yoluyla devirme süreçlerinin hazırlanması ve uygulanması" yönünde dersler verdiğini aktardı.

Derse katılanlara, "hükümet, devlet kurumları ve Gürcistan Ortodoks Kilisesi karşıtı adımların atılması, yolların trafiğe kapatılması, idari binaların önünde çadırların kurulması gibi konularda bilgilerin verildiğini" kaydeden Mgeladze, "Ayrıca polis tarafından tutuklanmaya karşı koyma, meclis binasına baskın uygulaması ve yayın istasyonlarının kesilmesi konularda da derslerin yapıldığını" söyledi.

Mgeladze, soruşturma kapsamında Sikman, Stojsic ve Jinoviç'in Güvenlik Dairesi yetkililerine ifade verdiklerini belirterek "Gürcistan'da kalmalarının gerçek nedenini gizlemeye çalıştılar." şeklinde konuştu.

Gürcistan'da ekim ile aralık arasında hükümete karşı darbe planı hazırlandığı ve bu yönde bir soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Mgeladze, "Bu kişilerin 2003'te Gürcistan'da meydana gelen devrim (Gül Devrimi) olaylarıyla bağlantıları olduğu gibi, farklı yıllarda Sırbistan, Ukrayna ve diğer ülkelerdeki benzer süreçlerle de bağlantıları vardı." dedi.

Sırbistan vatandaşlarının 30 Eylül'de Gürcistan'dan ayrıldıkları bilgisini paylaşan Mgeladze, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

AA