İSTANBUL (AA) - Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Demirci, öncelikle çocuğun sağlık durumu, boy ve kilosu ve en önemlisi beslenme alışkanlıklarına göre beslenme çantası hazırlanması gerektiğini aktardı.

Demirci, sırf sağlıklı diye çocuğun tüketmediği yiyecekleri çantaya koymak ne kadar yanlış ise sadece karın doyurması hedeflenerek boş enerji kaynakları ile doldurulan çantaların da bir o kadar yanlış olduğunu ifade etti.

Okul çağı çocuklarında günün önemli bir bölümünün okulda geçtiğini belirten Demirci, "Hatta yaş grubu arttıkça bu saatler uzuyor ve evden geçirilen zaman kısalıyor. Bu nedenle çocukların beslenme davranışının yönetilmesinde okulda geçen zaman büyük rol oyuyor." ifadelerini kullandı.

Okul çağı çocuklarında büyüme gelişmenin devam etmesi için yeterli ve dengeli beslenmenin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Demirci, şunları kaydetti:

"Bu kural beslenme çantasında da yer almalıdır. Hangi öğün için beslenme çantası planlıyorsak çocuğumuzun günlük ihtiyacına göre karbonhidrat protein ve yağ dengesine önem göstermeli bunu da çocuklar için keyifli ve lezzetli hale getirmeliyiz. Örneğin, bir kahvaltı öğünü planlıyorsak yumurta, peynir gibi protein kaynağının yanına ekmek, krep gibi keyifli ve sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı eşlik etmeli ve mutlaka ceviz ya da kuru yemişlerden sağlıklı yağ grubunu zihin sağlığı için eklemeliyiz."

"Beslenme, çocuğun ilerleyen dönemlerine yapılacak yatırımdır"

Melis Bengisu Demirci, annelerin zaman zaman hazır gıdalara yöneldiğini belirterek, "Sağlık açısından olumsuz etkisi bilinen, hazır cips ve şeker içeriği çok yüksek gıdalar ve özellikle hazır meyve suları beslenmede yer almamasına özen gösterilmesi gerekenler arasındadır." ifadesini kullandı.

Çocukların sevdiği ve sıklıkla yemek istediği ürünlere karşı uyarılarda bulunan Demirci, şöyle devam etti:

"Erişkin beslenmesinde olduğu gibi çocuk beslenmesinde de bazen sınırlar gevşeyebilir ama çocuklarda tamamen ortadan kalkmamalıdır. Örneğin, çocuğa hiç hamur işi, poğaça yedirmeyerek değil de evde tam buğday unuyla hazırlanan bir anne poğaçası yedirmek ya da evde hazırlanan az şekerli katkı maddesiz anne keki ile alternatif üretmek oldukça kıymetlidir. Beslenme bir yaşam tarzıdır ve çocuğun ilerleyen dönemlerine yapılacak bir yatırımdır. Bu nedenle denge çok önemlidir. Evde bile yapılsa hamur işi, şeker ya da kızartma gibi ürünlerin sıklığının az olması beslenmesinin çeşitlenmesine ve dış dünya ile adaptasyonunda önemli bir rol oynar."

Öğle yemeği planlamasında, çocukların çok sevdiği krep dürümlerin iyi bir seçenek olabileceğini aktaran Demirci, hamura ıspanak ekleyerek yeşil, pancar suyu ekleyerek de kırmızı kreplerin hazırlanabileceğini belirtti.

Çocuklar için beslenmenin rengi ve ilgi çekiciliğinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Demirci, şunları kaydetti:

"Normal zamanlarda sürekli reddettiği gıdaları keyifli hale getirerek yeniden değerlendirebiliriz. İçine protein ekleyerek zenginleştirilebilen kreplere haşlanmış tavuk, peynir ya da anne köftesi doyurucu bir alternatif olabilir. Büyüme ve gelişmenin altın oran destekleyicisi olan kalsiyum kaynakları ise hemen yanında yerini almalı. Bu menüye ek bir bardak ayran, süt ya da kefir hem hazmı kolaylaştırır hem de gazlı içecek tüketiminin önüne geçebilir."