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69. dakikada RAMS Başakşehir bir kez daha farkı 2'ye çıkardı. Figueiredo'nun savunma arkasına etkili ara pasına hareketlenen Davidson, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

61. dakikada hücum yönünün sağından Deniz Türüç'ün kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırdığı top, ceza yayı solunda Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, kaleci Gianniotis son anda topu kornere çeldi.

47. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Sol taraftan Ngoy'un ortasına penaltı noktası civarından Ben Ouanes'in gelişine şutunda top ağlara gitti: 2-1.

26. dakikada ev sahibi ekip üçüncü gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Gianniotis topu altıpasın soluna doğru çeldi. Burada meşin yuvarlağı önünde bulan Figueiredo'nun bekletmeden şutunda, savunma topu çizgiden kornere yolladı.

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