Peki ama hac kurası çıkmazsa ne olur? Dilerseniz ilk olarak merak edilen bu soruya cevap verelim. Bu kura çıkmazsa doğrudan bir sonraki bekleme listesi içerisine alınırsınız. İlk sene çıkmayan hac kurası bir sonraki senede ve diğer senelerde daha da şansınızı artıracaktır. Bu konuda dilerseniz hac firmaları ile destek alarak başka seçenekleri de göz önünde bulundurmanız mümkün olmaktadır.

Tüm bunların da ötesinde hac dönemi dışında, umre yaparak kutsal toprakları yerinde görmeniz mümkün olmaktadır. Doğal olarak umre dönemi içerisinde de hac firmaları ile iletişime geçerek gerekli bilgiye ulaşabilirsiniz.

En Kaliteli Firma Listesi

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