ÇORUM AA- İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, tarihi kalede kazı yapılması için işbirliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında Çorum Müzesi başkanlığınca yürütülecek çalışmaya Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Oktay Gündoğdu, Arkeolog Doktor Öğretim Üyesi Muhammed Görür ve sanat tarihçi-restoratör Esra Gündoğdu akademik destek verecek.

Sülük, İskilip Kalesi'nde düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmada, çalışmanın ilçenin kültürel yapısının keşfedilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Bektaş ise tarihi kalede su sarnıcı bulunmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerekli görüşmelerin gerçekleştirildiğini ve alanda çevre temizliği ile sondaj çalışması yapılmasının kararlaştırıldığını aktardı.

Çorum Müzesi başkanlığında yürütülecek sondaj çalışmasında yerleşim izlerinin aranacağını belirten Şengül, yeni yerleşim izlerinin bulunmasıyla bilimsel kazı çalışmalarına başlanacağını kaydetti.

Çorum'un İskilip Belediyesince 2022 Şubat ayında İskilip Kalesi'nde dev Türk bayrağı direği dikmek için yapılan kazıda, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen su sarnıcı bulunmuştu.

Çorum Müzesi uzmanlarınca bölgede yapılan incelemenin ardından hazırlanan rapor, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmişti.