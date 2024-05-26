Silopi ilçesinde usta öğretici olarak çalışan Yıldırım ve Yıldız, 3 yıl önce KOSGEB desteği sayesinde tekstil atölyeleri kurarak girişimci oldu.

Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olan 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayfer Yıldırım, başvurduğu KOSGEB'den İleri Girişimcilik Destek Programı kapsamında makine desteği aldı.

İnşaatta çalışan eşine maddi destek sağlamak ve çocuklarına iyi bir gelecek sunmak için Yenişehir Mahallesi'nde 250 metrekarelik alanda tekstil atölyesi kuran Yıldırım, atölyede 5'i Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü öğrencisi olmak üzere 30 kişiyi istihdam ediyor. Atölyede, günde 600 parça çocuk giysisi üretiliyor.

Daha önce Aile Destek Merkezinde usta öğretici olan ve Şehitlik Mahallesi'nde kurduğu 400 metrekarelik atölyede erkek fanilası üreten Yıldız da 30 kişiye istihdam sağlıyor.

"Kendi markamı oluşturmayı hedefliyorum"

Yıldırım, AA muhabirine, KOSGEB'den 120 bin lira makine ve İŞ-KUR'dan da eleman desteği aldığını, devlet desteği sayesinde girişimci olduğunu söyledi.

Halk Eğitimi Merkezinde usta öğretici olduğunu, daha sonra tekstil atölyesinde kalite kontrol biriminde çalışarak kendi iş yerini kurmaya karar verdiğini kaydeden Yıldırım, çocuklarından birinin tıp fakültesi, diğerinin de lisede okuduğunu belirtti.

Yıldırım, şöyle konuştu:

"Eşimin kazancı bize yetmediği için çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak için ben de çalışmaya karar verdim. Çocuklarımın eğitimlerine katkı ve eşime destek çıkmak için KOSGEB'e başvurdum ve makine desteği alarak atölyemi kurdum. Şimdi onlara destek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Zorluklar yaşandı ama şimdi iyi yerlere geldik. Şu an 30 kişiye istihdam sağlıyorum. Çalışanlarımızın çoğu kadınlardan oluşuyor, bunu daha da artırmak istiyorum. Kendi markamı oluşturmayı hedefliyorum."

Çalışanlardan Sibel Akyel (28) de aile bütçesine katkı sağlamak için 3 yıldır atölyede çalıştığını, ileride iş yeri açıp kadınlara istihdam sağlamak istediğini belirtti.

Yıldırım'ın kendilerine rol model olduğunu anlatan Akyel, "İşverenimiz bize rol model oldu. Kadın istedi mi başarıyor, en güzel örneği de Ayfer ablamız. Kendisi çok iyi bir anne ve çok iyi bir iş kadını." dedi.

Hedef bin kişiye istihdam

Şükran Yıldız (37) da 4 çocuk sahibi olduğunu ve eşine destek sağlamak için atölye açmaya karar verdiğini söyledi.

Bir kızının üniversite mezunu olduğunu, bir oğlunun üniversitede, diğer 2 çocuğunun da ortaokulda okuduğunu belirten Yıldız, şu an atölyede 30 kişinin çalıştığını, bunu artırmayı düşündüğünü, hedefinin bin kişiye istihdam sağlamak olduğunu dile getirdi.

Yıldız, "Bu yıl yurt dışı ağırlıklı çalıştık. Ürünleri paketleyip Almanya'ya gönderiyoruz. Çalışanların çoğu kadın" ifadelerini kullandı.

Çalışanlardan Meryem Kayar (19) ise 3 yıldır tekstil atölyesinde çalıştığını dile getirerek, kadınları istihdam eden Yıldız'a teşekkür etti.

Kadınların bir meslek sahibi olması gerektiğini ifade eden Kayar, "Burada çalışarak aile bütçeme katkıda bulunuyorum. Güzel bir ortam var, çok mutluyum. Bu tür girişimcilerin artmasını istiyoruz. İşverenimizin kadın olması biz kadınlar için ayrıca büyük avantaj." diye konuştu.