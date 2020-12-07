Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Bilal Sonses & Yıldız Tilbe – Hasbelkader

2– Hande Yener – Aşk Sandım

3– Mabel Matiz – Toy

4– Tuğkan – Kusura Bakma

5– Bedo - Sana Ne ft. POS

6– Yansı – Haklı Haksız

7– Emir Taha – Huyu Suyu

8– Ömer Topçu – Masal

9– Emir Can İğrek – Akşamcı

10– Reynmen – Melek





HANDE’NİN USTALIK ESERİ

Hande Yener sözü Berksan’a müziği Misha ve Berksan’a ait Aşk Sandım şarkısının klibini yayınladı. Yener’in klip yönetmenliğini Aytekin Yalçın üstlendi. Dinleyince 90’lardaki depresif müzikleri hatırlıyoruz. Elektronik esintiler pop kulvarındaki şarkıyı daha güçlü kılmış. Ama şarkıyı güçlü kılan en önemli özellik ise bizleri 2000’lerin başına götürüyor. Belki de bu yetenek Hande’yi 90’lara götürüyordur. O özellik ne mi? Hande Yener’in vokal yeteneği! O kadar güzel bir yorumu var ki yıllardır değişmeyen bir yorum, yıllardır Hande’yi Hande yapan bir yorum… 2020’de böyle bir şarkı yapmak her babayiğidin harcı değildir. Bu zamana kadar onlarca şarkıcı yenilikçi şarkılar yapmaya çalıştı, herkes bambaşka bir şarkıyla geldiğini iddia etti ama hiçbiri Hande Yener kadar avangart olamadı. Avangart olmak sadece ona yakışıyor. Dolayısıyla Aşk Sandım şarkısı için Hande’nin ustalık eseri diyebiliriz.



MİLYONLAR MEG DİNLEDİ

TikTok uygulamasında fenomen olan MEG müzik dünyasını sallamaya devam ediyor.

Gerçek adı Mehmet Emin Güleken olan fenomenin 2019'da çıkardığı Enkaz şarkısı hit olduktan sonra Bağışla adlı şarkısıyla da müzik piyasasını sallamıştı.

Arabesk rap dünyasında kendini fark ettiren MEG, Yaralarımı Sar adlı şarkıyla ise 12 milyon izlenmeyi geçti. Rap müzik günümüzde revaçta olduğu gibi TikTok fenomenleri de oldukça popüler.

MEG, yeni şarkı hazırlığında olduğunu duyurdu. Yeni yıla yeni şarkısını yetiştirmeye çalışan MEG 2021'de de müzikal başarısını konuşturacak. MEG'in yeteneğini Türkiye ve Dünya konuşacağa benziyor. Bekleyelim, görelim.





2021’DE HADİSE’Yİ BOL MÜZİKLİ GÜNLER BEKLİYOR



Küçük Bir Yol şarkısıyla bütün listelerde bir numaraya ulaşan Hadise, Ocak ayında yeni şarkısını müzikseverlerle buluşturacak. Hadise sözlerini Yıldız Tilbe’nin yazdığı ve Devrim Karaoğlu’na ait olan şarkısını yeni yılda yayınlayacak. 2021 Ocak ayında klibi hazır olan şarkıyı yayınlayacak olan Hadise’yi 2021’de bol müzikli günler bekliyor. Hadise’nin müzikal koşturmalarını özlemişiz. Sektörü canlandırdı vallahi, tebrikler!



MÜZİK PİYASASINA DAMGA VURACAK

Fenomen Kürşat Juan’ı bilmeyen yoktur. Yeni neslin en sevdiği erkek fenomenler arasında yer alıyor. TikTok ile popüler oldu, onun samimiyeti bu denli bir hayran kitlesi yaratmasına sebep oldu. Henüz 20’li yaşlarının başında olan Kürşat Juan’ın 2.5 milyon takipçisi var. Kendisi genç birisi olarak güzel başarılara imza atmış. Dijital dünyanın konuştuğu Kürşat Juan Alayına adlı şarkısını müzik piyasasına sunmaya hazırlanıyor. Geçen gün açtığı canlı yayında şarkının kısa bir bölümünü sevenlerine dinletti ve binlerce beğeni aldı. Vallahi duyduğum kadarıyla son derece modern bir sound geliyor. Hazır mı herkes ‘Alayına’ dinleyecek.





KEŞKE HERKES YARDIMLARIYLA GÜNDEME GELSE!

CZN Burak’ı sosyal medyada bilmeyen yoktur. Herkes onu yaptığı yemeklerle tanısa da yaptığı yardımlarla onu sevdi. Adıyaman’da bir aileye yaptığı yardım videosu CZN Burak’ı sosyal medyanın gündemine taşıdı. O kadar güzel bir video nasıl eleştirilir diye düşündüm. Bazı kötü niyetli insanlar CZN Burak’ı ‘duyar kasıyor’ şeklinde eleştirmiş. Evet yardımın gizlisi makbüldür fakat CZN Burak şovunu zaten yemekleriyle mekanlarıyla yapmış birisi. Burada ben CZN Burak’ın şov yaptığını düşünmüyorum, keşke herkes örnek alsa. Keşke her fenomen bu tarz haberlerle gündeme gelse. Helal olsun sana CZN Burak!





BÜYÜLEYİCİ OLDUĞU KADAR GÜÇLÜ!



Şu sıralar FOX TV'de yayınlanan başrolü Kerem Bursin ile paylaştığı "Sen Çal Kapımı" adlı diziyle adından sıkça söz ettiren Hande Erçel MAG dergisinin Aralık 2020 sayısına özel verdiği pozlarla adeta hayranlarını büyüledi. Ben bu fotoğraflarda çekici ve güzelliğin yanı sıra bir güç gördüm. Hande Erçel son derece güzel bir kadın olduğu gibi güçlü de bir kadın. Başarısı ise onu daha da güçlü kılıyor. Her kadın gibi o da günümüzde onca eleştiriyle psikolojik şiddet yaşıyor fakat o bütün kötü eleştirileri arkada bırakıp son derece güçlü bir şekilde ayakta kalıyor. Son fotoğraflarına yeni neslin tabiriyle düşmemek elde değil.





REYNMEN YİNE BİLDİĞİNİZ GİBİ: ZİRVENİN SAHİBİ

Reynmen’in yeni şarkısı Melek’i müzikseverlerle buluşturdu. Melek şarkısının klibi 7 saatte 3.5 milyon kez izlenerek büyük bir başarıya imza attı. Müzik piyasasında ben dahil herkes Reynmen’i bir dönem eleştirdik. Ama Reynmen’e helal olsun hepimizin yüzünü kara çıkarttı. Hepimiz onun şarkısını dinliyor muyuz dinliyoruz. Bu başarıdır. Reynmen bu sektörü sevdiği için var ve müziği isteyerek yapıyor. Yeteneği ortada. Yıllardır bu piyasada olan birçok ismi solda sıfır bırakmadı mı ? Bıraktı. Arman Aydın, Arem Özgüç ve Ekin Beril ile birlikte güzel bir proje çıkarmış ve şarkısını sevenlerine emanet etmiş. Sevenleri de şarkıyı tepeye taşımış. Hepimizin bu başarıyı alkışlaması gerekiyor. Bu saatten sonra Reynmen’i eleştirenler de dozajı düşürecektir, artık meyve veren bir ağaç olduğu için Reynmen’i taşlamak yerine desteklemek lazım..







‘’HESAPTA OLMAYAN ALBÜM’’

Kendi müzik geçmişini, bugüne kadar yazdığı şarkıları topladığı 15 Ocak 2021'de yayınlanacak “Yadigar” albümüyle anlatmaya hazırlanan Batuhan Mutlugil’in, albümden ilk single’ı “Bambaşka” 4 Aralık Cuma günü Pasaj & Garaj Müzik etiketiyle yayınlandı. Bir yıllık çalışma sürecini, Batuhan Mutlugil: “Aslında Yadigar, hiçbir zaman planlamadığım ve hesapta olmayan bir albümdü. Ancak çalışma süreci sona geldikçe ve parçalar ortaya çıktıkça bende bambaşka duygular yarattı” sözleriyle anlatıyor.





GELECEK VAAD EDİYOR

Farklı düetlerle adını duyuran Cem Şahan, kariyerine tekli şarkılarla devam etmek için Melodi Müzik etiketiyle solo yayınlayacağı projesinin ilk ürünü ‘Yak Yüreği’ni tüm dijital platformlarda dinleyicinin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Sevcan Dalkıran ile Decrat’a (Oğuzhan Salihoğlu) düzenlemesi Berk Kirtiş ait ‘Yak Yüreği’nin mix, mastering’i kısımlarını Emre Kıral’la Utku Ünsal hazırladı. Yak Yüreği, Cem Şahan’ın gelecek vaad eden erkek şarkıcılar arasında yer alacağının sinyallerini veriyor.





‘’MÜDAVİM EDECEK’’

Güçlü yorumuyla adından sıkça söz ettiren Gülden’in sözü ve müzikleri kendisine ait, beş parçalık ‘’Müdavim’’ projesini müzik piyasasıyla buluşturdu. Projesindeki her şarkıya temsilci olarak yalın bir şekilde farklı enstrümanlar eşlik ediyor. ‘’Müdavim’’ projesinin çıkış şarkısı olan “Unutur Muyum” ve projede yer alan “Mendil” şarkısının akustik versiyonu dahil olmak üzere, “Yıkıp Gittin”, “Kıymetimi Bilen Mi Var” ve “Hiç Sevmedin Diyelim” isimli şarkıları da, İzzet Başlak yönetmenliğinde sadelik anlayışı içerisinde kliplendirildi.