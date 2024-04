Kırım Tatar halkının millî lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve beraberindeki heyet, Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ile bir araya geldi.

Kırımoğlu ve Topçu, Kırım Tatarlarının durumunu Türkiye’ye gelen Kırım Tatarlarının yerleşim sorunlarını ele aldı.

Yalçın Topçu kabulde yaptığı konuşmada şunları ifade etti;

“Türk Dünyasının Büyük Evladı, Kırım Tatar’ı Soydaşlarımızın Milli Lideri, Ukrayna Kahramanı ve Milletvekili Sayın Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu büyüğümüzü ve değerli çalışma arkadaşlarını milletimizin evinde ağırlamış olmaktan onurlandığımızı ifade ediyor değerli ziyaretleri için teşekkürlerimi sunuyor saygıyla selamlıyorum.



Bu vesile,24 Nisan 1983 de ebediyete irtihal eden eserleri ve fikirleriyle fikir ve düşünce dünyamızda büyük katkıları olan, Mütefekkir ve Sosyal Psikolog Prof. Dr. Erol Güngör hocamızı da saygı ve rahmetle anıyor,24 Nisan 1995 de kurulan kardeş ülke Irak’ın ve Türkmenlerin birliğinin siyasi adresi ITC’nin kuruluş yıldönümünü kutluyorum.



Cumhurbaşkanımız Vatikan’a gönderdiği mektupta; “Türkiye, insani diplomasi şiarıyla Kırım’ın yasadışı ilhakının gerçekleştiği 2014 yılından bu yana Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyor.” kararlılığımızı ifade tekraren ifade ederek, hemen her fırsatta her platformda da, “Kırım’ın yerli halklarından olan Kırım Tatar’ı soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de Türkiye’nin öncelikleri arasındadır" diyerek kesin bir dille bütün muhataplarına hatırlatmaktadır.



Aynı zamanda da ;7 Ekim’den bugüne, Filistin halkına karşı işlenen insanlık suçlarının önlenmesini,1967 sınırlarında ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasını,

Ukrayna ve Filistin sorununun adil bir şekilde çözüme kavuşmasının bölgenin ve dünyanın istikrarı ve barışı için şart olduğunu da bütün uluslararası ilişkilerinde “Türk samimiyeti ve diğergamlığı” ile en üst seviyede her platformda açık seçik talep etmektedir.”

Kırımoğlu; Yalçın Topçu’ya işgal ve savaş nedeniyle Türkiye’ye gelen Kırım Tatar’larının sorunları ile ilgilenmesinden dolayı teşekkür etti.

Görüşmede, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ardahan Milletvekili Kaan Koç bulundu.