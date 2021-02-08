Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Yaşlı Amca – Yıldızlara Bak

2– Contra – Islak Kum

3– Gülben Ergen – Seni Kırmışlar

4– Tuğçe Kandemir ft. Eypio – Seni Öptüğüm Sokak

5– Cem Belevi – Leyla Mecnun

6– Oğuzhan Koç – Hepsi Geçiyor

7– Sıla, Yalın – Ver O Zaman Gömleklerimi

8– Zeynep Bastık – Boş Yapma

9– Sura İskenderli – Taştan Yürek

10– Madrigal – Seni Dert Etmeler







BÜYÜK İDDİA: KEREM BURSİN VE HANDE ERÇEL AŞK MI YAŞIYOR?

Genç magazin emekçileri Doğan Savaş ve Akif Yaman sosyal medyada yaptıkları canlı yayınlarla gündemi değerlendirmeye devam ediyor. Başarılı iki muhabir sosyal medyada yaptıkları canlı yayında binlerce kişi tarafından izlendi. Hande Erçel ve Kerem Bursin hakkında kendisine yönelten soruya Doğan Savaş, ‘’Çok yakınlarından duydum, HanKer var. Hande Erçel ve Kerem Bursin bana göre de beraberler, dizinin önüne geçmemesi için şu anda bir şey açıklamıyorlar. Eninde sonunda ortaya çıkacak. Bunu biz ya da başka muhabirler görüntüleyecek.’’ dedi. Hande Erçel ve Kerem Bursin hakkında çıkan aşk iddialarıyla ilgili Akif Yaman, ‘’Hande Erçel ve Kerem Bursin birlikteler, güzel ilişkileri var, atışıyorlar tartışıyorlar. Ben iddia ediyorum ki bu ilişki magazin tarafından görüntülenmeden önce kabul edilecek. İnşallah sonu evlilik olur.’’ ifadelerini kullandı. Genç ve başarılı muhabirler; ‘’Hadise ve Kaan Yıldırım’ın ilişkisi de 3 ay boyunca bu şekilde konuşulmuştu fakat basın fotoğrafını çekmeden ikili aşk iddialarını kabul etmişti. Tıp ki Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilişkisinde olduğu gibi…’’ açıklamalarını yaptılar. Ben de başarılı iki isme katılıyorum. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hande Erçel ve Kerem Bursin’in aşk iddiaları doğru olmasa bu kadar alevlenir miydi? Yakın zamanda bu çift iddiaları kabul edebilir.

Ödüllü Magazinciler Canlı Yayında Yorumluyor

Ödüllü iki magazinci Doğan Savaş ve Akif Yaman Instagram hesaplarından her gün yaptıkları canlı yayınlar ile magazin gündeminin nabzını tutuyor. Ben keyifle izledim. Tavsiye ödüyorum.





YENİ ŞARKI MARTTA

Işın Karaca yeni şarkısı Serçe’yi bitirdi. Mart ayının ilk haftası yeni klibini yayına verecek olan Karaca, yeni video klibini İzmir’de çekecek. Işın Karaca, İzmirli stilistlerle çalışmak istediğini duyurdu ve kendisine gelen örneklerden birisini seçip klipte kullanacağını belirtti.





ÖZLEMİNİ DİNDİRECEK



Candan Erçetin daha önce yayınladığı İyi Ki şarkısına video klip hazırlıyor. Hayranlarından gelecek olan videolardan bir klip hazırlayacak olan Candan Erçetin pandemi döneminde hayranlarıyla gönül bağı kurmaya devam edecek. Konserlerin yapılamadığı şu günlerde Candan Erçetin biraz olsun hayranlarına olan özlemi video klip ile dindirecek. Candan Erçetin yeni klip müjdesini geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarında yayımladığı sesli bir video görseli ile duyurdu.



‘’14 ŞUBAT’TA İLK VİDEOMUZ GELEBİLİR’’



Sevgililer Gününe birkaç gün kala TikTok dünyasının yakından tanıdığı Onur Elmas ile kısa bir söyleşi yaptık. Aslı Güler ile yılın en büyük aşk bombalarından birine imza atan Onur Elmas, Sevgililer Gününe özel birlikte bir video yayınlamayı düşündüğünü belirtti. Cellat ile arasında yaşanan konular hakkında ise konuşmak istemediğini belirtti.



Hakan Kanburoğlu: Aslı Güler ile ilişkiniz nasıl başladı? Nasıl gidiyor?

Onur Elmas: Aslı Güler ile ilişkimizin başlaması biraz ani oldu. Şu an her şey yolunda gidiyor. İlişkimiz güzel ve uyumluyuz.

Hakan Kanburoğlu: 14 Şubat’a özel bir hamleniz olacak mı?

Onur Elmas: Aslı Güler ile 14 Şubat’ta ilk videomuzu çekmeyi düşünüyoruz. Tam o gün ilk videomuzu atabiliriz.

Hakan Kanburoğlu: Cellat ile aranızda ne yaşandı?

Onur Elmas: Cellat ile aramızdaki konu hakkında konuşmak istemiyorum. O ayrı bir olay.

Hakan Kanburoğlu: Müzik çalışmaları nasıl gidiyor?

Onur Elmas: Bugün yazdığım bir şarkımın kaydını aldım, 1-2 hafta içinde yayınlamayı düşünüyorum.



TİKTOK’TA 6.5 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞAN CEREN YALDIZ ŞARKI HAZIRLIĞINDA



Her hafta TikTok’ta popüler olan isimlere yer vermeye devam ediyorum. Bu hafta Ceren Yaldız’ın başarısını yorumlamak istedim. Ceren Yaldız TikTok’ta ilgiyle takip edilen isimlerin arasında yer alıyor. Yaklaşık 6.5 milyon takipçisi olan Ceren Yaldız, 470 milyona yakında beğeni aldı. Henüz 18 yaşında olduğu söylenen Ceren Yaldız müzik piyasasıyla buluşturmak için bir şarkı hazırlıyor. Genç yaşına rağmen büyük bir kitleye hitap eden Ceren Yaldız’ın şarkısını merakla bekliyorum. Ceren Yaldız yeni şarkısının hazırlık aşamasında olduğunu Bi’Başka programında anlattı. Hayalleri ve hedefleri olan genç isimleri her zaman desteklemeliyiz. Ayrıca Ceren Yaldız büyük bir olgunlukla başarılı olan herkesin milyonlarca takipçiye ulaşmasını tebrik etmeyi biliyor. Babasız büyümenin zor olmasına rağmen onu güçlü kıldığını belirten Ceren Yaldız sevenleri için fam diyor. CYFC onun en büyük destekçileri arasında yer alıyor. Ayrıca kar ya da buz emojisi ise ona çok yakışıyor. Ceren adeta karlar ülkesinin kraliçesi gibi duruyor. Hayattaki zorluklar keşke herkesi bu kadar başarılı yapsa. Merakla yeni projelerini bekliyorum, şarkıcılığın yanında oyunculuğu da düşünse iyi olur. Ekranlara çok yakışır.







CLUBHOUSE KAOS YARATABİLİR

2020’nin Aralık ayında sosyal platformlar arasına giren ve hızla büyüyen, şu anki değeri tam 100 milyon ABD doları olan ClubHouse hakkında sosyal medya uzmanı Eren Çandur ile konuştuk. Eren Çandur Clubhouse uygulaması hakkında, ‘’Clubhouse madalyonun görünen kısmında sohbetlerin, seminerlerin yapıldığı yer olarak bakılırsak uygulama verimli fakat görünmeyen kısmında gerçekten büyük bir kaos yaşanabilir. Kullanıcıların sohbetlerinde birbiriyle atışması, fikir aşılama amacıyla kurulacak odalar, örgütlenme ve harekete geçirme amacıyla toplanan insanlar var. Clubhouse benliğini yitirebilir.’’ dedi.

Uygulamanın güvenilirliği hakkında sosyal medya uzmanı Eren Çandur, ‘’Dijital aleme herkes o kadar tam teslim oluyor ki kimse hükümler ve koşullar (gizlilik anlaşması) kısmını okumuyor. Büyük bir kayıp ve tehlike! WhatsApp sözleşmesinde ortalık ayağa kalktı fakat ClubHouse bu kadar sorgulanmadı. Çünkü kimse olacakların farkında değil. Farkında olunsa bile uygulamanın açık beyanla kabul ettirdiği bir sözleşme yok. ClubHouse sözleşmesinde bir maddede şu ifade yer alıyor: ‘’ Bir hesaba kaydolduğunuzda, içerik oluşturduğunuzda veya paylaştığınızda ve başkalarıyla mesajlaştığınızda veya iletişim kurduğunuzda DAHİL olmak üzere, sağladığınız içeriği, iletişimleri ve diğer bilgileri TOPLARIZ ’’. Bu maddeden de anlaşılacağı üzere kullanıcı verilerinin neyde kullanacağını her platformda olduğu gibi bu platformda da belirtilmemiştir.’’ Açıklamasını yaptı. Uygulamada yapılacak geliştirmeler ile Clubhouse’ın uzun süre hayatımızda olabileceğini belirten Çandur Instagram, Twitter, Facebook ve YouTube gibi 4 büyük uygulama arasında Clubhouse platformunun büyümesinin zor olacağını belirtti.

TİKTOK’TA EN ÇOK ÇALAN ŞARKILAR



TikTok Türkiye Müzik Panosu yayınlandı. Panoya göre Türkiye’de en çok dinlenen, izlenen, viral olan şarkılar derlenmiş. İşte bir nevi Türkiye’de TikTok’ta en popüler olan şarkılar…

1 Cem Belevi & Derya Uluğ

2 Şeytan Diyor Ki Cansever

3 Ece Ronay Karamela

4 Nahide Babashlı Benim Hikayem

5 Sinan Akçil Bye Bye



EDEBİYAT SEVDALISI ERKAN ÜNLÜ

Mavi Mühür şiir ve Leyla adlı romanın yazarı olan Erkan Ünlü yazım aşamasındaki üçüncü kitabının konusunun çarpıcı olduğunu belirtti. Genç ve başarılı edebiyatçı Erkan Ünlü kitabın çıkış zamanı hakkında ipucu vermezken, Mavi Mühür şiir kitabından beğenilen şiirleri ve Leyla Roman’ın konusunda sonra üçüncü kitabının müjdesiyle de merak konusu oldu. Instagram hesabı @erkanunlu6 adresinden Erkan Ünlü sözlerini ve beğendiği şiirleri seslendirmeye de devam ediyor.





Faruk Bahadır Yeni Şarkısında “Kadına Şiddete Hayır” dedi

O Ses Türkiye 2020’de Seda Sayan’ın takımında yer alan, Kıbrıs’ın sevilen sanatçılarından Faruk Bahadır yeni şarkısı “Kalbim Uyan” ile birlikte dinleyicilerle buluştu. Söz müziği ve aranjesi Emre Pehlivan’ a ait olan şarkının klibi Kıbrıs Beşparmak Dağlarında çekilirken, konu olarak Kadına Şiddete Hayır ve İstanbul Sözleşmesinin altını çizmesiyle dikkatleri üzerine çekti.



ALİ DÜNDAR'dan şifa niyetine bir şarkı 'Gece Uzun'

Farklı müzik stillerinde sunduğu ‘Seni Ben Var Ya’, rap arabesk ‘Sonu Ayna’ ile hatırı sayılır bir dinleyici kitlesinin dikkatini çeken Ali Dündar, yeni teklisi ‘Gece Uzun’u Locca Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayımladı. Sözü Ersin Özel’e müziği Gökhan Türkmen’e ait Gece Uzun’un düzenlemesini Fırat Deniz Haznedaroğlu yaptı. Ali Dündar’ın güçlü ve sağlam vokali ile dinleyenin kalbine saplanarak, yolculuğuna daha fazla kişinin katılmasını sağlayacak ‘Gece Uzun’.