Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLAR



1– Cem Belevi – Leyla Mecnun

2– Sıla, Yalın – Ver O Zaman Gömleklerimi

3– Oğuzhan Koç – Hepsi Geçiyor

4– Hadise – Olsun

5– Gülben Ergen – Ben Buralardan Gidecem

6– Sura İskenderli – Taştan Yürek

7– Kerimcan Durmaz –Peşimde

8– Madrigal – Seni Dert Etmeler

9– Sezen Aksu - Affet

10– Buray – Yüreksiz Tilki



TEŞKİLAT ZİRVEDE BAŞLADI



Teşkilat dizisi yayın hayatına başladı. Dizi ilk haftadan reytinglerde zirveye çıktı. İkinci bölümüyle ekrana gelen dizide Çağlar Ertuğrul’un oyunculuğunu ayakta alkışladım. Mesut Akusta gibi usta bir ismi ise hayran hayran izliyorum. Merak uyandırıcı bir dizi olarak dikkat çeken Teşkilat’ın önümüzdeki haftalarda daha çok konuşulacağını düşünüyorum. Deniz Baysal Yurtçu’nun canlandırdığı Zehra karakteri ile Serdar yakınlaşırsa değmeyin keyfime. Bence ilk iki bölüme göre dizi çok güzel gidiyor. Yolu açık olsun. Reytingi bol olsun. Tüm ekibin eline sağlık; konusu, oyuncuları, çekim teknikleri bütün kuşakları kucaklıyor, herkesin ilgisini çekebiliyor.



REKOR KIRDILAR



Sen Çal Kapımı dizisi Cumartesi günü yayınlanan bölümüyle büyük bir rekora imza attı. Hande Erçel ve Kerem Bursin’in başrolünü üstlendiği dizi 26 ülkede gündem oldu. Diziyle ilgili 2 milyondan fazla tweet paylaşıldı. Bir dönem bu diziyi eleştirmiştim fakat Hande Erçel ve Kerem Bursin’in başarısı diziyi de üst sıralara çıkardı. Şahane ilerliyorlar, dizi cumartesi günleri AB kategorisinde başarılı olan ilk 4 yapım arasında yer alıyor.







YALIN HERKESİ PAMUK GİBİ YAPIYOR



Son günlerde hepimiz gerildik. Pandemi öyle bir hal aldı ki artık o keyif dolu pazarlarımızdan eser kalmadı. Sağ olsun Yalın bizi Pazar günleri yalnız bırakmıyor. Pandemi döneminde sosyal medyayı iyi kullanan Yalın, çektiği Reels videolar ile bizleri pamuklara sarıp sarmalıyor. İçimizdeki karanlıklara adeta umut serpiyor, güneş olup doğuyor. Yalın koronavirüs döneminde hepimizin gittiği bir hastane oldu. Şu süreçte psikolojimizi yalnızca Yalın düzenliyor. İyi ki var, iyi ki söylüyor, iyi ki sosyal medyada!





BAYHAN VE ZEN-G İSTANBUL KLİBİNDE BİR ARADA

Çıkardığı ZENGBEJ albümüyle bir anda bakışları üzerine çeviren Zen-G, albümün zenginliğiyle adından söz ettirirken aynı zamanda yeni şarkılarıyla da ses getirdi. Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlanan albümde yer alan ve tam bir İstanbul mozaiğinin renklerini taşıyan İstanbul şarkısında Bayhan ile düet yaparak çok farklı bir çalışmaya imza atan sanatçı, sözü Zen-G, müziği ve düzenlemesi Osmancello ve Zen-G tarafından yapılan şarkıya ilgi çekici bir klip çekerek de albümü taçlandırıyor.

Bayhan’la iki yıl önce tohumları atılan bu şarkı için bir araya gelen Zen-G, “Bir yıl önce stüdyoya girmeye karar verdiğimizde ikimiz için de heyecan verici bir sürecin başlangıcı oldu. Önemli ve verimli bir üretim süreciydi. İstanbul şarkısının bendeki yeri çok ayrı. Böyle bir iş yaptığımız için mutlu ve gururluyum. Ustalık eseri olarak da yorumlayabilirim bu anlamda” diyor.





Zeynep Dizdar'ın acı günü

Ünlü şarkıcı Zeynep Dizdar'ın babası Kamuran Dizdar hayatını kaybetti. Zeynep Dizdar, baba acısıyla sarsıldı. Dizdar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babası Kamuran Dizdar'ın vefat ettiğini duyurdu. Dizdar, "Acı ve üzüntü içindeyim. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin. Hepiniz sağ olun, nurlarla uyu babacığım. Seni çok seviyorum. Anne ve babaların hakkı ödenmez bu dünyada. Siz birbirinize kavuştunuz, cennet olsun mekanınız." ifadelerini kullandı. Ünlü şarkıcı, dört yıl önce de annesi Sevim Dizdar'ı kaybetmişti.





GENÇ YETENEK: DENİZ AYGÜL



Son günlerde genç müzisyenler arasında Deniz Aygül’ü severek takip ediyorum. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndan eğitim alan Deniz Aygül, YouTube kanalına çektiği videolarla yüreklere taht kurdu. Özgürlük aşığı bir kadın ve sesiyle herkese huzur verebiliyor. Yeteneği bambaşka, sosyal medyada profiline düşünce çıkmak biraz zor oluyor. Bambaşka bir yetenek, akustik ve cover şarkılarla emsalsiz başarıya ulaştı. Devamını merakla bekliyorum. Genç yaşta bu kadar kaliteli işler yapmak herkesin harcı değil, ticari kaygılara kapılmak yerine ruhunun istediğini yapıyor ve bu şekilde piyasada kaybolup gitmiyor, kalıcılığa oynuyor.





Onur Güven ‘Yaklaş’ıyor

Uzun yıllardır müzik yapan Onur Güven’in ilk profesyonel çalışması “YAKLAŞ” PDND Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı!

PDND Müzik YouTube kanalında yayınlanan şarkının sözleri Onur Güven ve müziği hem Onur Güven hem de Emre Saltık imzası taşımaktadır. Aranjörlüğünü Gökalp Gökmen’in yaptığı şarkının gitarlarını Sercan Kaya çalarken vokallerinde ise Cem Bekar’ı duyuyoruz. Mix-mastering’de ise Ender Balcı imzası var. Alışılmış pop soundunun biraz dışına çıktığı şarkısıyla dinleyeceğimiz Güven, şarkıda aşktan kaçışın imkansızlığını betimleyerek anlatırken, kendini tamamen karşısındakine bırakmış bir aşığın ağzından dökülen sözlerle aşkta teslimiyeti savunuyor.

NURAY ŞAHİN’DEN YENİ KİTAP: GÜN GİBİ



Nuray Şahin'in Gün Gibi yeniden kitabı şu günlerde herkes tarafından tavsiye ediliyor. Genç bir yazar olarak karşımıza çıkan Nuray Şahin ile ilgili çok güzel yorumlar okudum. Cezmi Ersöz onunla ilgili, ‘’Nuray Şahin, ülkemizde erken yaşta kendisini keşfeden genç yazarlarımızdan birisi. “Solmayan Bir Rengin Var Akdeniz” isimli ilk denemesini yazdığında henüz on beş yaşındaydı. İlk kitabı Ayın Işıltısı’nı da bu yaşlarda çıkardı ve büyük ilgi topladı. Şimdi ise Gün Gibi Yeniden isimli kitabı ile karşımızda. Ve ben zarlarımı Nuray Şahin için atıyorum.’’ demiş. Kitabına göz gezdirmekte fayda var.

AHMET ENES’TEN YENİ EP

Son dönemin başarılı besteci ve yorumcularından Ahmet Enes'in, üç yeni şarkıdan oluşan EP'si 'Sendeyim' Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayına girdi.

Sanatçının yeni EP'sinin çıkış şarkısı; yapım ile aynı ismi taşıyan ve derin bir aşk hikâyesini anlatan 'Sendeyim'. İkinci şarkı; hayal kırıklığı ve aldatılmışlığın kaleme alındığı 'İhanet'. Üçüncü ve son şarkı ise yine iddialı sözlere ve güçlü bir altyapıya sahip olan 'Yarala'.

Söz ve besteleri Ahmet Enes'e ait 'Sendeyim'deki yeni şarkılarının düzenlemelerini Koray Aykılıç yaptı. Ep'nin kayıtları ise K2DigitalMusic stüdyolarında gerçekleşti.