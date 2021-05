Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Irmak Arıcı - Güya

2– UZI – Makina

3– Edis – Martılar

4– Güneş, UZI – Dua

5– Ziynet Sali – Uyutmaz Bu Gece

6– Oğuzhan Koç – Bence de Zor

7– Madrigal – Ne Zamandır Sendeyim

8– Ceylan – Birileri Kandırmış

9– Buray – Alaz Alaz

10– İbrahim Tatlıses – Gelmesin



NİŞANLISI MAĞDUR OLDU AÇIKLAMA GELDİ

Survivor İsmail ile annesinin telefon konuşması geçen hafta magazin gündemine damga vurdu. Ümmü Gülsüm Balaban'ın oğlu İsmail Balaban'a 'Survivor'daki iletişim oyunundan sonra, "Bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin. Beni burada öldürdüler oğlum, ben ölümlerden döndüm. Hiçbir şekilde onun adını anma orada." sözleri olay olmuştu. Acun Ilıcalı, Balaban'ın gözyaşlarına hakim olamamasından sonra nişanlısı Gamze Atakan'la konuşmasına izin verdi. Balaban'a ortada bir şey olmadığını söyleyen Atakan, "Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oluştu. Oradan sonra ne olduğunu anlamadım. Nişanlı olduğun için SMS gelmez gibilerinden olaylar döndü. Gülsüm anneme etraftakileri böyle şeyler söylemişler. Ben de zaten, 'İsmail zaten orada başarısıyla öne çıkacak bir insan. Bunları düşünmüyor" dedi. Ben kimseyi kötülemek istemiyorum. Bunlar gelince konuşacağımız şeyler. Bunları kafana takmanı istemiyorum. Düşündüğün gibi bir şey yok. Gülsüm anne üç gün sonra annemi arayıp, 'Nişanı atıyoruz" demiş. Kim doldurdu bilmiyorum" dedi. Canlı yayında İsmail ve Annesinin konuşmaları bir genç kızı mağdur ettiğini düşünüyorum. Acun Ilıcalı tabii ki bu mağduriyeti fark ederek olaya el attı ve Gamze Atakan’a da söz hakkı verdi. Ben ikilinin arasındaki ilişkinin düzeleceğini düşünüyorum. Muhtemelen önümüzdeki bölümlerde sıkça bu diyaloğu duyarız.





İKİSİNİN DE ŞARKISI TUTMADI



'Survivor 2020' yarışmasının ikincisi Barış Murat Yağcı ile birinci Cemal Can Canseven arasında polemik savaşı devam ediyor. Biliyorsunuz iki Survivor yıldızı da müzik piyasasına adım attı. Geçtiğimiz sene 'Survivor' yarışmasından ikinci olan Yağcı, bir röportajında Canseven için, "Bir kere bile potaya girmedi. Benim kaç kere ismim çıktı. Halk sayesinde dokuz kez SMS birincisiydim. Gerçek bir 'Survivor' değil" demişti. Ayrıca Yağcı kitabında, "Çocuğu seviyorum ama benim omzumda kapsül parçalı, iki kırığım varken bununla ilgili ağlamıyordum. Ama o, omzunu parkurda bir yere sürtüyor ve ağlıyordu. Bazı şeyler ilginç geliyor" diyerek, göndermede bulunmuştu. Bu açıklamaların arından Canseven'den Instagram'dan 'Survivor' yarışmasındaki tanıtım video'sunu paylaşarak, "Ne bu tantana? ben her şeyi söylemiştim zaten en başından" karşılığını vermişti. Yağcı ise Canseven'in bu açıklamalarının ardından geçtiğimiz sene 'Survivor' yarışmasında kazandığı bir oyun sonrası, yaptığı sus işaretini Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşarak, ikinci defa göndermede bulundu. Bu açıklamalarının tamamı ikisinin de müzik piyasasındaki çıkışlarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Peki bu çıkışlar başarılı olur mu? Şu süreçte görüldüğü gibi ikisi de müzik piyasasında başarılı olamadı. Yarışma öncesi sosyal medyada fenomendiler hala da hayatları öyle devam ediyor. Eskiden Survivor’da birinci olan gerçekten ekranlarda güzel işler yapardı. Nedense son 2 yıldır böyle şeyler göremiyoruz. Uzun lafın kısası bu polemiklerden hiçbir şey çıkmaz.



BİR DAKİKASINI AYIRSA NE OLURDU?



Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından Murat Kekilli’nin başlattığı akıma destek oldu. Akıma Kış Güneşi şarkısını seslendirerek katılan Yıldız Tilbe, ‘’Tarkan topu sana atıyorum. Sen de kime atmak istiyorsan ona at.’’ dedi. Tarkan ise Yıldız Tilbe’ye ‘’Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver.’’ diyerek yanıt verdi. Bu reddedişi ben pek sevmedim. Tarkan yıllardır kendini her şeyden uzak tuttu. Yeter artık, biraz da halka karışmalı. Sosyal medyaya karışmalı. Ne olurdu 10 saniyelik bir şarkı yorumu duysak? Mega Star dedik ama o ‘Sanat camiamız bütünü ile evlerimize kapanmaya devam ettiğimiz bu dönemde #hepimizicinsesverTürkiye hashtag’i ile destek amaçlı bir challenge başlattık.’’ diyen Murat Kekilli’nin akımına destek olsaydınız? Biraz burundan kıl aldırmamak değil mi bu? Ne olurdu bir video çekip yaklaşık 1.5 yıldır işini yapamayan müzisyenleri gündeme getirse? Ah Tarkan ah…





ALBÜM ÇIKARSA YOK SATAR



Müge Anlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar hepimizin içini açıyor. O gündelik hayatta sıkılan yüreğimize yaptığı paylaşımlarla nefes oluyor. Önce canlı dostlarımızı paylaştı, sonra folklör dansını, şimdilerde de Yıldız Tilbe yorumunu… Büyük bir gazeteci Müge Anlı’nın bu yönünü hiç bilmiyordum. Sonrasında araştırma yaptım ve geçmişte de şarkı söylediği bazı programların kayıtlarını izledim. Nasıl güzel bir ses… Aman Yarabbim! Peki ama Müge Anlı’nın yaptığı her şey neden tutuyor, neden bu kadar seviliyor? Çünkü o her şeyi ruhuyla yapıyor. Her şeyiyle samimi. Programının başarısını anlatmaya gerek yok, albüm çıkarsa yok satar.



KLİBİ AİLESİYLE ÇEKTİ

Anıl Durmuş’un yepyeni şarkısı “Başlangıç” Sony Music etiketiyle yayımlandı. Güçlü yorumu ve son dönemde yayımladığı şarkılarıyla dijital müzik platformlarında geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan sanatçı, “Başlangıç” ile de iddialı duruşunu sürdürüyor.

Söz, müzik ve düzenlemesi Mert Demir’e ait olan ve müzikseverleri ilk dinleyişte etkisi altına alacak şarkının yayılıları İstanbul Strings’e, ud Ozan Aytaç’a, mix & mastering’i ise Emir Ural’a ait. Melih Kun yönetmenliğinde Anıl Durmuş’un memleketi olan Ordu’da çekilen “Başlangıç” şarkısının video klibi Ordu’nun doğal güzelliklerine ev sahibi olurken; sanatçıya klipte akrabaları da eşlik etti.





NURCE'NİN EN YENİSİ

Moda fenomeni kimliğiyle bilinen Nurçe, bu kez müzisyen kimliğiyle sevenlerinin karşısına çıktı. “O Kadın” isimli ilk şarkısı ile adından söz ettiren genç müzisyen Anlamı Yok adlı şarkısı ile yeniden müzik piyasasıyla buluştu. Sözü ve müziği Nurçe’ye ait olan şarkının düzenlemesi Mehmet Esemen'e video klibi ise İdil Dizdar & Said Dağdeviren imzası taşıyor. Gelen tepkilerden oldukça mutlu olduğunu söyleyen genç müzisyen sevenlerine bir çok sürprizinin de olduğunu müjdeledi.





Soner Kırmızıgül’den Yeni Şarkı “Blue World”

Küçük yaşlarda katılmış olduğu Yetenek Sizsiniz programı ile tanınan Soner Kırmızıgül’ün yeni şarkısı “Blue World” dinleyiciyle buluştu. Klibi İstanbul Boğazı manzarası eşliğinde çekilen ve klip yönetmenliğini Alperen Gören’in üstlendiği şarkının düzenlemesi ise Nurettin Çolak imzası taşıyor. Yeni şarkısının klibini sosyal medya hesabından paylaşan genç müzisyen, sevenleri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.





GÖKÇE’DEN YENİ SİNGLE

Dünyayı saran Pandemi döneminde sürekli üreten Gökçe’nin, iki ay önce yayımladığı ‘Eyvallah’ın ardından yeni teklisi ‘Kader Utansın’ Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı. Balkan, pop, rock ve hip hop gibi müziğin farklı türlerini şarkılarında kullanan Gökçe, sözü ve müziği kendisine ait Kader Utansın’ın düzenlemesinde Ünsal Dinçer ve Poyraz Kılıç’la çalıştı.

Kader Utansın’ın video klip yönetmenliğini Aylin Orhi görüntü yönetmenliğini İsmet Kısaoğlu üstlendi. Bördübet Amazon Club’ta ve kale sokaklarında çekilen rengarenk çingene karavanlarının kullanıldığı video klipte; Serhat Eren, Nazlı Şirvan’da iki sevgiliyi canlandırdı.





ARKADAŞI OLANA 5 BİN TL MAAŞ VERECEK

Bahar Candan, 5 bin TL maaş + sigorta + yemek karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını açıkladı. 'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla ünlenen ve yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelen Bahar Candan, takipçilerinden şaşırtıcı bir istekte bulundu. Yalnızlığından dem vuran Candan, sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Bahar Candan, 5 bin TL maaş + sigorta + yemek karşılığında kendisine bir arkadaş aradığını açıkladı. Fenomen isim, " Bahar Candaş'a arkadaş olacak iş ilanı. 5 Bin TL maaş + sigorta + yemek + ara öğün" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Bu devirde şahane bir iş teklifi (!) Fakat bu işi kabul edecek kişi daha sonra psikolojisini zor toparlar diye düşünüyorum. Şaka bir yana Bahar Candan’ın reality yeteneğine hastayım!